Йонас Маттисек продлил контракт с «Альбой» до 2028 года
Капитан «Альбы» 26-летний разыгрывающий Йонас Маттисек продлил сотрудничество с клубом. Немец подписал контракт на 2 сезона до лета 2028 года.
Маттисек начал выступление в системе клуба в 2016 году, поначалу отыграв два сезона в аренде.
В этом году защитник набирал 3,2 очка, 2,1 подбора и 1,8 передачи за 18,8 минуты в среднем в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Альбы»
