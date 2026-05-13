Йонас Маттисек продлил контракт с «Альбой» до 2028 года

«Альба» сохранила Йонаса Маттисека.

Капитан «Альбы» 26-летний разыгрывающий Йонас Маттисек продлил сотрудничество с клубом. Немец подписал контракт на 2 сезона до лета 2028 года.

Маттисек начал выступление в системе клуба в 2016 году, поначалу отыграв два сезона в аренде.

В этом году защитник набирал 3,2 очка, 2,1 подбора и 1,8 передачи за 18,8 минуты в среднем в Лиге чемпионов.