  • Стефон Касл: «Шон Суини подмечает все и объясняет нам доступно. Его работа помогает нам быть одной из лучших защит на Западе»
Стефон Касл прокомментировал итоги 5-го матча с «Миннесотой».

«Сперс» обыграли «Тимбервулвз» у себя дома и вышли вперед в серии – 3-2. Защитник Стефон Касл поделился деталями успеха, сделав упор на защите и работе ассистента главного тренера Шона Суини.

«Его способность подмечать все детали и объяснять нам все доступно. Помощь с тенденциями и предпочтениями соперников, все это главная причина того, что у нас одна из лучших защит на Западе.

Мы были в курсе, что игра будет контактной. Сделали упор на этом, постарались оттеснить их от нашего щита.

Хорошо начали, от этого пошли наши рывки. У них отличная команда, которая обязательно бросится в погоню. Главное не вешать нос и отвечать.

Мы знали, что с учетом последних моментов судьи будут очень внимательными с самого начала. Надо учитывать подобные факторы от матча к матчу.

Виктор Вембаньяма вышел таким же, каким был весь год. Очень зрелый подход.

Келдон Джонсон в защите спас нас от двух очков, и это снова завело его в атаке. С этого и начался наш решающий рывок», – поделился Касл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Yahoo! Sports
Будет грустно ,если летом Суини уйдет куда-то главным тренером, но он уже заслужил такой шанс.
Ходит молва что может Буллз возглавить
Да слышал про это, посмотрим.
