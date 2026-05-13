  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • ESPN обновил прогноз на драфт НБА с учетом лотереи, «Бруклину» Егора Дёмина прочат выбор разыгрывающего Дариуса Эйкаффа
35

ESPN обновил прогноз на драфт НБА с учетом лотереи, «Бруклину» Егора Дёмина прочат выбор разыгрывающего Дариуса Эйкаффа

«Нетс» могут взять чистого разыгрывающего на драфте.

После лотереи драфта-2026 ESPN обновил свой прогноз. Десятка в целом осталась прежней, единственные изменения пришлись на позиции 5-6, на которых оказались «Клипперс», получившие лучший возможный исход, и «Бруклин» Егора Дёмина.

На 5-м месте, по мнению эксперта Джереми Ву, шел разыгрывающий Дариус Эйкафф, которым вряд ли заинтересуется клуб из Лос-Анджелеса, ранее выменявший Дариуса Гарлэнда. На эту позицию поднялся 198-сантиметровый защитник Китон Ваглер с 39,7% точности из-за дуги и более разносторонними навыками.

«Нетс» в этом случае могут заполучить Эйкаффа, 190-сантиметрового чистого разыгрывающего с проблемами в защите, но яркими способностями в нападении.

Топ-10 от ESPN:

  1. Эй Джей Дибанца (форвард, Бригам Янг) – «Вашингтон»

  2. Даррин Питерсон (защитник, Канзас) – «Юта»

  3. Кэмерон Бузер (бигмен, Дьюк) – «Мемфис»

  4. Калеб Уилсон (бигмен, Северная Каролина) – «Чикаго»

  5. Китон Ваглер (защитник, Иллинойс) – «Клипперс»

  6. Дариус Эйкафф (разыгрывающий, Арканзас) – «Бруклин»

  7. Кингстон Флемингс (защитник, Хьюстон) – «Сакраменто»

  8. Майкел Браун (разыгрывающий, Луисвилл) – «Атланта»

  9. Брэйден Беррис (защитник, Аризона) – «Даллас»

  10. Нэйт Эмент (форвард, Теннесси) – «Милуоки».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoДаллас
logoМемфис
logoВашингтон
logoЧикаго
logoЮта
Майкел Браун
logoСакраменто
logoКлипперс
logoБруклин
logoАтланта
Калеб Уилсон
Нэйт Эмент
Эй Джей Дибанца
Кэмерон Бузер
Брэйден Беррис
Дариус Эйкафф
Кингстон Флемингс
logoдрафт НБА
logoНБА
Даррин Питерсон
logoМилуоки
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
вот незадача для сына Бузера) у папы связи во второй (слишком рано) команде и четвертой (слишком поздно) 😅
Ответ Алина Березовская_1116605359
вот незадача для сына Бузера) у папы связи во второй (слишком рано) команде и четвертой (слишком поздно) 😅
Если это так, то всё решаемо. Обменяются пиками, как-нибудь договорятся с Мемфисом.
1. Дёмин никуда не уйдет, да и уходить некуда, поскольку в НБА явный перебор по части PG. Будем объективны - реально сырой парень в безнадежном аутсайдере показавший себя между "хорощо" и "удовлетворительно" - вряд ли будет объектом интереса. Так что, если Акафф действительно потенциальная звезда Егор пару лет будет конкурировать с Сарафом. Единственно, что может произойти - это какой-нибудь крупный обмен "Нетс", где Егора подвяжут как довесок. Допустим Нетс пожелает ухватить Янниса...
2. У Бузера-младшего другая проблема. Попасть под крыло к отцу не получится, поскольку в Юте как раз с большими все в избытке. Джексон-Маркканен на PF идеальны, а перемещать их особенно некуда, поскольку на С-будет пропускавший сезон Кесслер, да тут ещё со скамейки надо давать время отлично показавшему себя Филиповски, да ещё и Кевин Лав вряд ли уйдет... Да и зачем Бузеру дергаться из Мемфиса, если по позиции PF его абсолютно все аналитики гарантируют в Мемфис.
Это, возможно, уже устарело. После комбайна положение, например, Флемингса и Уэглера ухудшилось, Эйкаффа улучшилось, а Мара взлетает в 10-ку.
Ответ D-M
Это, возможно, уже устарело. После комбайна положение, например, Флемингса и Уэглера ухудшилось, Эйкаффа улучшилось, а Мара взлетает в 10-ку.
Эйкафф еще до комбайна шел 5-м по мокам, как его положение могло улучшиться, если в топ-4 его никто не рейтит?
Ответ PredatorMax
Эйкафф еще до комбайна шел 5-м по мокам, как его положение могло улучшиться, если в топ-4 его никто не рейтит?
Так вот же он 6-й в обсуждаемом списке
Если Уилсон чудом не упадет до 5 номера, то наверное выбор Ваглера будет самым логичным. Хотя у Эйкаффа по ощущениям потенциал будет выше, но их пару с Гарлэндом в защите будут уничтожать.
Ответ LilAnswer
Если Уилсон чудом не упадет до 5 номера, то наверное выбор Ваглера будет самым логичным. Хотя у Эйкаффа по ощущениям потенциал будет выше, но их пару с Гарлэндом в защите будут уничтожать.
Уилсон на 99.99% не упадет до Клипперс. По сути вся интрига сейчас вокруг того, кого пикнет Мемфис, Бузера или Уилсона. Чикаго добирает оставшегося из этой пары.

На самом деле, там Флемингс на комбайне себя показал хорошо. Если Балмер готов к полноценному ребилду, то можно было бы пикнуть его, а Гарланда обменять на что-то более нужное. Но это же Балмер, поди разбери, дас он добро на ребилд или нет. А так, кого не пикни из всей этой компашки гардов с 5 по 9 пики, это будет очень плохо в паре с Гарландом.
Ответ PredatorMax
Уилсон на 99.99% не упадет до Клипперс. По сути вся интрига сейчас вокруг того, кого пикнет Мемфис, Бузера или Уилсона. Чикаго добирает оставшегося из этой пары. На самом деле, там Флемингс на комбайне себя показал хорошо. Если Балмер готов к полноценному ребилду, то можно было бы пикнуть его, а Гарланда обменять на что-то более нужное. Но это же Балмер, поди разбери, дас он добро на ребилд или нет. А так, кого не пикни из всей этой компашки гардов с 5 по 9 пики, это будет очень плохо в паре с Гарландом.
Беррис нормально зайдет
а куда Бруклину еще один разыгрывающий?
Ответ omega pepega
а куда Бруклину еще один разыгрывающий?
А там без вариантов, все лучшие проспекты в диапазоне 5-10 это разыгрывающие или комбо-гарды.
Ответ omega pepega
а куда Бруклину еще один разыгрывающий?
Бруклину смысла нет искать игрока в какую-то конкретную позицию, нужен просто максимально талантливый игрок из доступных. Если это PG, ну ок, нужно брать PG.

Дёмин хорошо проявляет себя как SG, думается, и SF легко может играть, если допустим Портера обменяют. А Траоре с Сарафом пока не доказали, что команде точно не нужен разыгрывающий. Сараф 6’6 может играть и SG (пока плохо, но он и на PG только проблески показывает, а не что-то достойное, но в теории может быть и SG, главное работать над броском). Да и нет никакой проблемы одного из них в каком-либо обмене использовать, если действительно не будет хватать игрового времени.
«Бруклин Егора Дёмина", "Маями Влада Голдина"...
Это наследие "Портленд Моргунова?"
Под 11 выбором жду в ГСВ тяжа с броском Лендеборга, уже зрелый и может приносить пользу сейчас, то что нужно для Стефа. Если его заберут, либо 7-футер Мара, который тоже принесет пользу сейчас или же винга Нейта Амена, но этот уже чисто на перспективу, парень сырой.
Ответ Ононаоно
Под 11 выбором жду в ГСВ тяжа с броском Лендеборга, уже зрелый и может приносить пользу сейчас, то что нужно для Стефа. Если его заберут, либо 7-футер Мара, который тоже принесет пользу сейчас или же винга Нейта Амена, но этот уже чисто на перспективу, парень сырой.
4 вариант крайний, если Лендеборг и Мара не будут доступны, то взять лучшего на борту разыгрывающего или просто Лабарона Филона.

Еще 5 вариант немец Ханнес Штайнбах. Для него 11 пик слишком высок, хорошо бы в таком случае опуститься и получить ещё один низкий пик. Хуже Лендеборга как тяж, не высок для центра, бросок так себе, но моложе для развития и в ротации будет полезен.
разблокирована новая позиция - бигмен
Ответ DeX
разблокирована новая позиция - бигмен
ну а чё) всё просто

бигмен - это ПФ/Ц
форвард - это ЛФ/ПФ
защитник - это РЗ/АЗ
Ответ Daff Rogers
ну а чё) всё просто бигмен - это ПФ/Ц форвард - это ЛФ/ПФ защитник - это РЗ/АЗ
если бы написали так, то не было бы вопросов. А в новости все в кучу: и разыгрывающий, и защитник, и форвард. Хотя тяжелый форвард это тоже бигмен, а разыгрывающий это защитник
Зачем Сакраменто ещё один защитник, им разыгрывающий нужен.
у Маркса бзик на пг?. им винг или большой нужен уже.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вашингтон» получил первый пик драфта НБА-2026
10 мая, 19:41
Кому пора выиграть драфт-лотерею НБА?
10 мая, 17:15
«Бруклин», «Индиана» и «Вашингтон» получили наивысшие шансы на первый пик драфта-2026
13 апреля, 12:16
Рекомендуем
Главные новости
Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»
сегодня, 08:35Видео
Финч о защите Гобера против Касла: «Мы перетасовали опеку, из-за этого Касл рано разыгрался. Моя ошибка»
сегодня, 08:14
Энтони Эдвардс о составе «Вулвз»: «С составом все нормально. Просто мы не формируем чемпионские привычки по ходу сезона»
сегодня, 08:10
Кейд Каннингем об очередном спасении «Детройта»: «В сложные моменты мы держимся вместе. Характер, агрессия, нежелание уступать»
сегодня, 08:03
Энтони Эдвардс: «Сперс» были лучше нас в этой серии»
сегодня, 07:40
Осар Томпсон толкнул Сэма Меррилла и перешагнул через него
сегодня, 07:39Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
сегодня, 07:33
Диллон Брукс назвал «тупого» игрока НБА: «Джарред Вандербилт. Не может реализовать большой потенциал»
сегодня, 07:27
«Проявление слабости». Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за поздравления в адрес «Сперс» по ходу матча
сегодня, 07:20
«Клипперс» намерены сохранить 5-й пик и выбрать на драфте-2026 перспективного игрока
сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Данки Стефона Касла и Терренса Шэннона стали лучшими моментами игрового дня НБА
19 минут назадВидео
Чемпионат Греции. 1/4 финала. «Колоссос» примет «Олимпиакос» во второй игре серии
35 минут назад
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» встретится с «Триестом» в первым матчах серий
41 минуту назад
Александр Хоменко может сменить «Пари НН» на МБА-МАИ
51 минуту назад
Чемпионат Франции. Заключительный тур. «Париж» встретится с «Виллербаном», «Нантер» сыграет с «Шоле» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Фенербахче»
сегодня, 09:04
ACB. «Бреоган» сыграет с «Жироной», «Манреса» – против «Сарагосы»
сегодня, 08:56
Соня Ситрон обновила рекорд карьеры (30 очков) в победной игре с «Индианой»
сегодня, 07:20Видео
Кейтлин Кларк трехочковым перевела матч против «Вашингтона» в овертайм
сегодня, 07:07Видео
Форвард УГМК Йована Ногич установила рекорд женской НБА для незадрафтованных новичков, набрав 27 очков
сегодня, 06:47Видео
Рекомендуем