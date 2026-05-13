ESPN обновил прогноз на драфт НБА с учетом лотереи, «Бруклину» Егора Дёмина прочат выбор разыгрывающего Дариуса Эйкаффа
После лотереи драфта-2026 ESPN обновил свой прогноз. Десятка в целом осталась прежней, единственные изменения пришлись на позиции 5-6, на которых оказались «Клипперс», получившие лучший возможный исход, и «Бруклин» Егора Дёмина.
На 5-м месте, по мнению эксперта Джереми Ву, шел разыгрывающий Дариус Эйкафф, которым вряд ли заинтересуется клуб из Лос-Анджелеса, ранее выменявший Дариуса Гарлэнда. На эту позицию поднялся 198-сантиметровый защитник Китон Ваглер с 39,7% точности из-за дуги и более разносторонними навыками.
«Нетс» в этом случае могут заполучить Эйкаффа, 190-сантиметрового чистого разыгрывающего с проблемами в защите, но яркими способностями в нападении.
Топ-10 от ESPN:
Эй Джей Дибанца (форвард, Бригам Янг) – «Вашингтон»
Даррин Питерсон (защитник, Канзас) – «Юта»
Кэмерон Бузер (бигмен, Дьюк) – «Мемфис»
Калеб Уилсон (бигмен, Северная Каролина) – «Чикаго»
Китон Ваглер (защитник, Иллинойс) – «Клипперс»
Дариус Эйкафф (разыгрывающий, Арканзас) – «Бруклин»
Кингстон Флемингс (защитник, Хьюстон) – «Сакраменто»
Майкел Браун (разыгрывающий, Луисвилл) – «Атланта»
Брэйден Беррис (защитник, Аризона) – «Даллас»
Нэйт Эмент (форвард, Теннесси) – «Милуоки».
2. У Бузера-младшего другая проблема. Попасть под крыло к отцу не получится, поскольку в Юте как раз с большими все в избытке. Джексон-Маркканен на PF идеальны, а перемещать их особенно некуда, поскольку на С-будет пропускавший сезон Кесслер, да тут ещё со скамейки надо давать время отлично показавшему себя Филиповски, да ещё и Кевин Лав вряд ли уйдет... Да и зачем Бузеру дергаться из Мемфиса, если по позиции PF его абсолютно все аналитики гарантируют в Мемфис.
На самом деле, там Флемингс на комбайне себя показал хорошо. Если Балмер готов к полноценному ребилду, то можно было бы пикнуть его, а Гарланда обменять на что-то более нужное. Но это же Балмер, поди разбери, дас он добро на ребилд или нет. А так, кого не пикни из всей этой компашки гардов с 5 по 9 пики, это будет очень плохо в паре с Гарландом.
Дёмин хорошо проявляет себя как SG, думается, и SF легко может играть, если допустим Портера обменяют. А Траоре с Сарафом пока не доказали, что команде точно не нужен разыгрывающий. Сараф 6’6 может играть и SG (пока плохо, но он и на PG только проблески показывает, а не что-то достойное, но в теории может быть и SG, главное работать над броском). Да и нет никакой проблемы одного из них в каком-либо обмене использовать, если действительно не будет хватать игрового времени.
Это наследие "Портленд Моргунова?"
Еще 5 вариант немец Ханнес Штайнбах. Для него 11 пик слишком высок, хорошо бы в таком случае опуститься и получить ещё один низкий пик. Хуже Лендеборга как тяж, не высок для центра, бросок так себе, но моложе для развития и в ротации будет полезен.
бигмен - это ПФ/Ц
форвард - это ЛФ/ПФ
защитник - это РЗ/АЗ