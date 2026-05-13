Даррин Питерсон: «Я разыгрывающий, лучше всего действую с мячом в руках»

Даррин Питерсон идет вторым в прогнозе на драфт-2026 от ESPN. Защитник, которые с большой вероятностью достанется «Юте», уточнил свою позицию на площадке.

«Я разыгрывающий. Лучше всего действую с мячом в руках. И за пределами площадки буду лучшим профессионалом.

Баскетбольные вопросы решатся сами собой. Знаю, кто на что способен. Уверен, что смогу стать лучшим партнером, выкладываться каждый день, не выбиваться из графика. Мы все умеем играть в баскетбол. Различие будет в подходе ко всему остальному», – поделился Питерсон.