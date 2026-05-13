Даррин Питерсон: «Я разыгрывающий, лучше всего действую с мячом в руках»
Даррин Питерсон уточнил свою позицию.
Даррин Питерсон идет вторым в прогнозе на драфт-2026 от ESPN. Защитник, которые с большой вероятностью достанется «Юте», уточнил свою позицию на площадке.
«Я разыгрывающий. Лучше всего действую с мячом в руках. И за пределами площадки буду лучшим профессионалом.
Баскетбольные вопросы решатся сами собой. Знаю, кто на что способен. Уверен, что смогу стать лучшим партнером, выкладываться каждый день, не выбиваться из графика. Мы все умеем играть в баскетбол. Различие будет в подходе ко всему остальному», – поделился Питерсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Andscape
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Разыгрывающий? Говорит игрок, делавший 1,6 передач за игру.
Разыгрывающий? Говорит игрок, делавший 1,6 передач за игру.
Ну, это ж очередной сменщик Кобе, у него кумир Коби. А Коби Брайнт тоже своего рода разыгрывающий. Разыгрывающий партнеров недележкой мяча...
Разыгрывающий? Говорит игрок, делавший 1,6 передач за игру.
Акцент на "с мячом в руках", а не на "разыгрывающий" 🙂
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем