  • «Партизан» продолжает борьбу за Армони Брукса c предложением в районе 2 миллионов долларов за сезон
«Партизан» продолжает борьбу за Армони Брукса c предложением в районе 2 миллионов долларов за сезон

«Партизан» настаивает на приобретении Армони Брукса.

27-летний американский защитник Армони Брукс набирал 13,1 очка, 3,5 подбора и 1,4 передачи за 22,6 минуты в среднем в Евролиге за «Милан». Баскетболист определяется с местом продолжения карьеры, предпочитая остаться в нынешнем клубе. Защитника не устраивает зарплата, которую предлагают итальянцы. По сообщениям в прессе, оффер составлял порядка миллиона евро за сезон.

Наиболее настойчиво на игрока претендует сербский «Партизан». Клуб считает Брукса идеальным дополнением к Карлику Джонсу в задней линии.

По информации Backdoor Podcast, сербы сделали крупное предложение на два года с зарплатой более двух миллионов долларов за сезон.

Ранее в сезоне «Партизан» заявлял, что больше не будет платить никому свыше 1,5 миллиона евро.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
