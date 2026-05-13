«Партизан» продолжает борьбу за Армони Брукса c предложением в районе 2 миллионов долларов за сезон
«Партизан» настаивает на приобретении Армони Брукса.
27-летний американский защитник Армони Брукс набирал 13,1 очка, 3,5 подбора и 1,4 передачи за 22,6 минуты в среднем в Евролиге за «Милан». Баскетболист определяется с местом продолжения карьеры, предпочитая остаться в нынешнем клубе. Защитника не устраивает зарплата, которую предлагают итальянцы. По сообщениям в прессе, оффер составлял порядка миллиона евро за сезон.
Наиболее настойчиво на игрока претендует сербский «Партизан». Клуб считает Брукса идеальным дополнением к Карлику Джонсу в задней линии.
По информации Backdoor Podcast, сербы сделали крупное предложение на два года с зарплатой более двух миллионов долларов за сезон.
Ранее в сезоне «Партизан» заявлял, что больше не будет платить никому свыше 1,5 миллиона евро.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем