Джа Морэнт и Nike выпустят серию кроссовок Ja 3 в партнерстве с Kool-Aid
Nike запустит ограниченную серию расцветки Ja 3.
Ограниченная серия Ja 3 от Nike и Джа Морэнта в сотрудничество с брэндом Kool-Aid выйдет в продажу в последней декаде мая.
Разноцветная «лимонадная» гамма придумана матерью баскетболиста и посвящена его детским воспоминаниям.
«Ja 2 с Kool-Aid разлетались просто безумно, так что были уверены в еще одном сотрудничестве с линейкой Ja 3. Kool-Aid (напиток) был частью моей жизни с самого детства. Семья, культура, настоящая память», – поделился игрок.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Commercial Appeal
