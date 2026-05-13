«Эджей лучше десятка стартовых разыгрывающих НБА». Чендлер поставил Митчелла выше Ламело Болла

Чендлер Парсонс высоко оценивает уровень Эджея Митчелла.

23-летний защитник «Тандер» Эджей Митчелл проводит второй сезон в НБА , в этом плей-офф он набирает 18,8 очка, 4 подбора, 4,9 передачи и 1,4 перехвата за 29,8 минуты в среднем.

«Думаю, что он лучше десятка стартовых разыгрывающих. Я его даже недооцениваю. Ему 23 года, второй год в лиге. Невероятен. Защищается, играет жестко, бросает, ведение, изоляции, разыгрывает. Отличный парень, который полезен в любой раздевалке.

Поставлю его выше Ламело Болла . Был бы стартовым в «Майами», «Буллз», «Нетс», «Мэджик», «Миннесоте», а она еще играет. В нынешнем составе «Лейкерс » вместо Маркуса Смарта . В «Финиксе». «Голден Стэйт » вместо Подземски», – заявил бывший баскеболист Чендлер Парсонс на подкасте.