«Эджей лучше десятка стартовых разыгрывающих НБА». Чендлер поставил Митчелла выше Ламело Болла
Чендлер Парсонс высоко оценивает уровень Эджея Митчелла.
23-летний защитник «Тандер» Эджей Митчелл проводит второй сезон в НБА, в этом плей-офф он набирает 18,8 очка, 4 подбора, 4,9 передачи и 1,4 перехвата за 29,8 минуты в среднем.
«Думаю, что он лучше десятка стартовых разыгрывающих. Я его даже недооцениваю. Ему 23 года, второй год в лиге. Невероятен. Защищается, играет жестко, бросает, ведение, изоляции, разыгрывает. Отличный парень, который полезен в любой раздевалке.
Поставлю его выше Ламело Болла. Был бы стартовым в «Майами», «Буллз», «Нетс», «Мэджик», «Миннесоте», а она еще играет. В нынешнем составе «Лейкерс» вместо Маркуса Смарта. В «Финиксе». «Голден Стэйт» вместо Подземски», – заявил бывший баскеболист Чендлер Парсонс на подкасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Гидди тоже посильнее. Поджемски не разыгрывающий.
можно сплавить ДжейВилла с его 44 млн на пики, пока он высоко котируется, чтобы уйти от гигантского налога (250 млн в платёжке (если команда возьмёт опции Дорта и Хартенштайна)