23-летний центровой Брис Дессер перейдет из «Анадолу Эфеса» и Евролиги в NCAA
Брис Дессер войдет в список ушедших на студенческий уровень профессионалов.
Турецкая пресса сообщает о еще одном молодом игроке из Евролиги, который перейдет в NCAA. 23-летний француз Брис Дессер должен присоединиться к Луизиана Стэйт.
Дессер поиграл за «Блуа» и «Страсбур» во Франции, а прошедший сезон провел в «Анадолу Эфесе». Он набирал 5,3 очка и 2,5 подбора за 12,9 минуты в дебютном сезоне в Евролиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basketfaul
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Подлец Уилл Уэйд хороший трансфер оформил
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем