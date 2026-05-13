23-летний центровой Брис Дессер перейдет из «Анадолу Эфеса» и Евролиги в NCAA

Брис Дессер войдет в список ушедших на студенческий уровень профессионалов.

Турецкая пресса сообщает о еще одном молодом игроке из Евролиги, который перейдет в NCAA . 23-летний француз Брис Дессер должен присоединиться к Луизиана Стэйт.

Дессер поиграл за «Блуа» и «Страсбур» во Франции, а прошедший сезон провел в «Анадолу Эфесе ». Он набирал 5,3 очка и 2,5 подбора за 12,9 минуты в дебютном сезоне в Евролиге.