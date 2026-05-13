Альфа Диалло и Мамади Диаките завершают согласование контрактов с «Дубаем»
«Дубай» серьезно укрепил свою переднюю линию на следующий сезон.
Basket News подтвердил информацию о переходе форварда «Монако» Альфа Диалло в «Дубай». К нему также присоединится центровой Мамади Диаките из «Басконии».
Диалло был признан лучшим защищающимся игроком сезона-2025/26 Евролиги. В прошедшем сезоне форвард в среднем набирал 11,9 очка, 4,4 подбора, 1,4 передачи и 1,4 перехвата за матч.
На счету 29-летнего Диаките 8,4 очка, 4,2 подбора, 1,1 передачи и 1,2 блок-шота за 19,3 минуты в среднем в дебютном чемпионате Евролиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
