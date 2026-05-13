Чемпион НБА-2022 Дэмион Ли завершил игровую карьеру
Дэмион Ли закончил с профессиональным баскетболом.
33-летний защитник Дэмион Ли объявил о завершении игровой карьеры.
Ли отыграл 7 сезонов в НБА и взял титул чемпиона с «Голден Стэйт» в 2022 году.
Он набирал 7,8 очка, 3,2 подбора и 1,3 передачи за 19,6 минуты в среднем по карьере.
В 2023 году Ли получил тяжелую травму колена и так и не сумел полноценно вернуться на паркет. Он отыграл 25 матчей за «Финикс» в сезоне-2024/25, попробовал свои силы в Израиле, но в итоге решил завершить выступление на площадке.
«Навсегда чемпион в Заливе», – отозвались «Уорриорз» в соцсетях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Дэмиона Ли
)) Нужно было написать, что он женат на сестре Стеффа Карри. Это было его главное попадание в карьере ))
7 очков по карьере в НБА, это все таки 7 очков)
За каждым успешным мужчиной стоит сестра карри со скалкой
А в 2015 году чемпионом в составе Уорриорс стал Дэвид Ли. В именах этих двух игроков больше одинаковых фрагментов, чем разных.
чей-то вначале прочитал со слепу, что Лилард карьеру завершил... ан нет :-)
Ну совсем бездарем не был
