Чемпион НБА-2022 Дэмион Ли завершил игровую карьеру

Дэмион Ли закончил с профессиональным баскетболом.

33-летний защитник Дэмион Ли объявил о завершении игровой карьеры.

Ли отыграл 7 сезонов в НБА и взял титул чемпиона с «Голден Стэйт» в 2022 году.

Он набирал 7,8 очка, 3,2 подбора и 1,3 передачи за 19,6 минуты в среднем по карьере.

В 2023 году Ли получил тяжелую травму колена и так и не сумел полноценно вернуться на паркет. Он отыграл 25 матчей за «Финикс» в сезоне-2024/25, попробовал свои силы в Израиле, но в итоге решил завершить выступление на площадке.

«Навсегда чемпион в Заливе», – отозвались «Уорриорз» в соцсетях.