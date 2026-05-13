Роман Скворцов о профессиональной карьере баскетболиста: «Предлагали стать греком и уехать в Грецию. Но я не вышел ростом»

Известный комментатор Роман Скворцов вспомнил о попытках заиграть в баскетбол на высоком уровне.

– У тебя был вариант профессионального продолжения карьеры в баскетболе после спортивной школы?

– Предлагали стать греком и уехать в Грецию. Но я не вышел ростом. Если бы был 2.10, это имело бы смысл. А со своими 1.94 я не очень котировался – такие игроки им были не нужны. По этой линии, кажется, Алексей Саврасенко в итоге уехал.

Во время учебы в МГУ я ездил в Америку по обмену. Но там получилась странная история. С нашей стороны не очень понимали, как вообще отправлять спортсмена, а с той стороны, видимо, просто кивнули: давайте присылайте. Но они ожидали скорее физика-ядерщика, чем баскетболиста.

И вот спустя неделю после приезда, когда я уже думал, что сейчас пойду знакомиться с тренером, оказалось, что все вокруг воспринимали мой интерес к спорту просто как фанатский. Мне действительно организовали встречу с коучем Одомом, он все показал, был рад, что у меня такой интерес. А когда я спросил, когда приходить на тренировку, у него лицо изменилось. Он сказал: «На какую тренировку?» Я отвечаю: «Ну как, я приехал сюда играть в баскетбол». А он хватается за сердце и объясняет, что я учусь не на полной форме обучения, а значит, по правилам NCAA вообще не имею права находиться в тренировочном зале. В общем, очень быстро стало понятно, что эта история не про спорт.

