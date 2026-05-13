  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Роман Скворцов о профессиональной карьере баскетболиста: «Предлагали стать греком и уехать в Грецию. Но я не вышел ростом»
2

Роман Скворцов о профессиональной карьере баскетболиста: «Предлагали стать греком и уехать в Грецию. Но я не вышел ростом»

Роман Скворцов рассказал, почему не заиграл на профессиональном уровне.

Известный комментатор Роман Скворцов вспомнил о попытках заиграть в баскетбол на высоком уровне.

– У тебя был вариант профессионального продолжения карьеры в баскетболе после спортивной школы?

– Предлагали стать греком и уехать в Грецию. Но я не вышел ростом. Если бы был 2.10, это имело бы смысл. А со своими 1.94 я не очень котировался – такие игроки им были не нужны. По этой линии, кажется, Алексей Саврасенко в итоге уехал.

Во время учебы в МГУ я ездил в Америку по обмену. Но там получилась странная история. С нашей стороны не очень понимали, как вообще отправлять спортсмена, а с той стороны, видимо, просто кивнули: давайте присылайте. Но они ожидали скорее физика-ядерщика, чем баскетболиста.

И вот спустя неделю после приезда, когда я уже думал, что сейчас пойду знакомиться с тренером, оказалось, что все вокруг воспринимали мой интерес к спорту просто как фанатский. Мне действительно организовали встречу с коучем Одомом, он все показал, был рад, что у меня такой интерес. А когда я спросил, когда приходить на тренировку, у него лицо изменилось. Он сказал: «На какую тренировку?» Я отвечаю: «Ну как, я приехал сюда играть в баскетбол». А он хватается за сердце и объясняет, что я учусь не на полной форме обучения, а значит, по правилам NCAA вообще не имею права находиться в тренировочном зале. В общем, очень быстро стало понятно, что эта история не про спорт.

Роман Скворцов: встал на коньки в 40 и кайфует от рождения дочери в 50. Большое интервью

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спортс
logoРоман Скворцов
logoNCAA
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Саврасенко стал Аманатидис, Скворцов стал бы Псаронидис.
зато теперь спокойно можешь ехать через реку)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Скворцов: встал на коньки в 40 и кайфует от рождения дочери в 50. Большое интервью
14 мая, 22:33
Эй Джей Дибанца о претензиях на 1-й выбор на драфте: «Я многое даю команде и заполняю трибуны»
13 мая, 06:36
Роман Скворцов: «Наметившееся возвращение гегемонии ЦСКА – заслуга Пистиолиса»
12 мая, 19:55
Тарик Биберович отказался от предложения в 7 миллионов долларов от университета Луизиана Стэйт
10 мая, 14:50
Рекомендуем
Главные новости
Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»
сегодня, 08:35Видео
Финч о защите Гобера против Касла: «Мы перетасовали опеку, из-за этого Касл рано разыгрался. Моя ошибка»
сегодня, 08:14
Энтони Эдвардс о составе «Вулвз»: «С составом все нормально. Просто мы не формируем чемпионские привычки по ходу сезона»
сегодня, 08:10
Кейд Каннингем об очередном спасении «Детройта»: «В сложные моменты мы держимся вместе. Характер, агрессия, нежелание уступать»
сегодня, 08:03
Энтони Эдвардс: «Сперс» были лучше нас в этой серии»
сегодня, 07:40
Осар Томпсон толкнул Сэма Меррилла и перешагнул через него
сегодня, 07:39Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
сегодня, 07:33
Диллон Брукс назвал «тупого» игрока НБА: «Джарред Вандербилт. Не может реализовать большой потенциал»
сегодня, 07:27
«Проявление слабости». Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за поздравления в адрес «Сперс» по ходу матча
сегодня, 07:20
«Клипперс» намерены сохранить 5-й пик и выбрать на драфте-2026 перспективного игрока
сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Данки Стефона Касла и Терренса Шэннона стали лучшими моментами игрового дня НБА
51 минуту назадВидео
Чемпионат Греции. 1/4 финала. «Колоссос» примет «Олимпиакос» во второй игре серии
сегодня, 09:57
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» встретится с «Триестом» в первым матчах серий
сегодня, 09:51
Александр Хоменко может сменить «Пари НН» на МБА-МАИ
сегодня, 09:41
Чемпионат Франции. Заключительный тур. «Париж» встретится с «Виллербаном», «Нантер» сыграет с «Шоле» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Фенербахче»
сегодня, 09:04
ACB. «Бреоган» сыграет с «Жироной», «Манреса» – против «Сарагосы»
сегодня, 08:56
Соня Ситрон обновила рекорд карьеры (30 очков) в победной игре с «Индианой»
сегодня, 07:20Видео
Кейтлин Кларк трехочковым перевела матч против «Вашингтона» в овертайм
сегодня, 07:07Видео
Форвард УГМК Йована Ногич установила рекорд женской НБА для незадрафтованных новичков, набрав 27 очков
сегодня, 06:47Видео
Рекомендуем