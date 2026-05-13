МБА-МАИ расстанется с Артемом Комоловым

Артем Комолов завершит сотрудничество с МБА-МАИ.

По сообщению «Спорт-Экспресс», МБА-МАИ не будет продолжать сотрудничество с защитником Артемом Комоловым .

32-летний баскетболист (193 см) провел один сезон в московском клубе, набирая 2,2 очка за 9,2 минуты в среднем при 47,6% точности двухочковых и 19,6% трехочковых бросков.

Комолов перебрался в столичный клуб из УНИКСа, а до этого выступал за «Зенит», «Пари НН» и ЦСКА.

Клуб не устроили результаты игрока, так и не сумевшего получить значительное место в ротации.