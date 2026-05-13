Дилан Харпер стал самым молодым защитником, который сделал несколько дабл-даблов в плей-офф НБА

Дилан Харпер обновил рекорд Деррика Роуза.

Защитник «Сперс» Дилан Харпер набрал 12 очков и 10 подборов в пятом матче с «Вулвз» (126:97, 3-2).

20-летний Харпер стал самым молодым игроком задней линии, который оформил несколько дабл-даблов в плей-офф НБА . Новичок техасцев превзошел Деррика Роуза , который отметился двумя дабл-даблами в плей-офф 2009 года.

Харпер ранее набирал 27 очков и 10 подборов в третьем матче серии против «Портленда».