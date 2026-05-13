Дилан Харпер стал самым молодым защитником, который сделал несколько дабл-даблов в плей-офф НБА

Дилан Харпер обновил рекорд Деррика Роуза.

Защитник «Сперс» Дилан Харпер набрал 12 очков и 10 подборов в пятом матче с «Вулвз» (126:97, 3-2).

20-летний Харпер стал самым молодым игроком задней линии, который оформил несколько дабл-даблов в плей-офф НБА. Новичок техасцев превзошел Деррика Роуза, который отметился двумя дабл-даблами в плей-офф 2009 года.

Харпер ранее набирал 27 очков и 10 подборов в третьем матче серии против «Портленда».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchPoints
Из них 5 подборов в нападении. Молодец пацан
Лучше игры Дилана только его физиономии в рандомные хайлайты
У Сперс есть БигТрио на 10 лет вперед Вемба-Касл-Харпер. Ни чего не напоминает ?? Данкан-Паркер-Жинобили
Только первые повыше ростом, витя выше тима, стеф выше и мощнее тони, дилан мощнее физически Ману , Да и настоящие данкеры больше
Между 1 и 5м чемпионском 15 лет. Эти ребята вполне могут 15 следующих лет сделать сказкой и переписать историю)
Парень капитальный красавчик. Поймал себя на мысли, наблюдая за игрой, что вот совсем на новичка не похож. Очень грамотно, очень уверенно, и ещё гора возможностей для роста.
Как же меня радует Харпер, а до драфта думал что Ви Джей будет интереснее, но Дилан убедил своей зрелой не по годам игре, ведь он провел свой единственный сезон в NCAA в команде, в которой по ощущениям набивал лишь стату, но все оказалось не так и он доказывает, маленькая реинкарнация Ману в Сперс, что очень радует...
Сложно пока с Ману сравнивать, но как и писали до сезона, парень очень хорош в нападении, оправдалось )
Харпер куда талантливее Ману
За Харпера — рад. За новость. Ну как так писать: «НЕСКОЛЬКО».
Спёрс искали медь, а нашли золото, по другому и не скажешь.
Первый год, когда мне инетреснее следить за прогрессом новичков, чем за звездами. Но с такими новичками не мудрено =)
Я так понимаю в следующем либо через сезон он будет выходит в старте, а Фокс со скамейки если не обменяют
Фокс уедет, Касл и Дилан закроют позицию
Фокс уедет, заместо него возьмут Маррея из Денвера. Будет три года на две позиции
