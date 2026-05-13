Андрей Кириленко: «Турецкая сборная – самый сильный соперник и по рейтингу, и по составу, который у нас может быть в данный момент»

Андрей Кириленко подтвердил летние планы сборной России.

У мужской сборной серьезные планы на летний тренировочный лагерь-2026.

«Для нас очень важны летние матчи с другими странами. Особенно я надеюсь, что получится сыграть против сборной Турции. Мы уже обсудили дальнейшее сотрудничество с главой местной федерации баскетбола Хидо Туркоглу. Турецкая сборная – самый сильный соперник и по рейтингу, и по составу, который у нас может быть в данный момент. С Венгрией мы уже играли женскими командами, получили сильные спарринги. Теперь мы попробуем сыграть и мужскими. Словения традиционно сильна и готова к серии товарищеских матчей. Уже есть договоренности по игре молодежными командами.

Хотел бы отдельно поблагодарить федерации, которые разговаривают с нами с позиции взаимного интереса. Это говорит о том, что работа по развитию баскетбола не останавливается. Уверен, что ребята из нашей сборной отнесутся и с максимальной ответственностью, и проявят спортивный «голод», все-таки давно у нас не было матчей», – рассудил президент РФБ Андрей Кириленко.