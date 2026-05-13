Наз Рид об участии Вембаньямы в 5-м матче после удара локтем: «Никаких проблем. Мне просто хочется играть в баскетбол»

Наз Рид отреагировал на решение не наказывать Вембаньяму за грубость.

Бигмен «Миннесоты» Наз Рид заявил, что у него не возникло претензий к НБА после решения не наказывать Виктора Вембаньяму из «Сперс» за удар локтем в шею во время четвертого матча серии между командами.

«Никаких проблем. Мне хочется играть против полностью здоровой команды, чтобы они выходили в полном составе и могли показывать всю свою силу. А я буду стараться делать все, чтобы мы побеждали.

Мне все равно, я просто хочу играть в баскетбол. Уверен, что и у него точно такое же желание. Это плей-офф, уверен, у всех сейчас такой же подход», – утверждает Рид.

В пятом матче француз набрал 27 очков, 17 подборов и 5 передач, «Сан-Антонио » победил «+29».