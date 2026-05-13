  • Джейден Макдэниэлс бросил полотенце в сотрудника «Миннесоты», когда команда уступала 20 очков в 4-й четверти
У Джейдена Макдэниэлса не выдержали нервы во время разгрома в Сан-Антонио.

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс бросил полотенце в работника команды, когда команда уступала 20 очков в четвертой четверти пятого матча против «Сан-Антонио» (97:126, 2-3).

Так баскетболист выразил свое разочарование от разгрома и того факта, что тренер решил отправить его на скамейку.

Во вторник на счету Макдэниэлса 17 очков и 6 подборов при 6/13 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
О, австралийская легенда Джо Инглз ! :)
