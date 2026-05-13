ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли два матча.

«Гранада» дома уступила «Барселоне», «Бреоган» разобрался с «Форса Льейдой». Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 26-4, Мурсия – 22-8, Барселона –22-9, Валенсия – 21-9, Баскония – 21-9, Тенерифе – 17-12, Ховентуд – 17-11, Уникаха – 16-13, Бильбао – 16-14, Бреоган – 14-17, Манреса – 13-18, Жирона – 13-18, Форса Льейда – 11-20, Сан-Пабло Бургос – 9-21, Гран-Канария – 9-21, Сарагоса – 9-21, Андорра – 9-21, Гранада – 6-25. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.