Остин Ривз интересен «Юте» и «Атланте»

Две команды претендуют на Остина Ривза.

Звезда «Лейкерс » Остин Ривз в межсезонье-2026 может получить предложения от «Юты» и «Атланты».

Как отмечает The Athletic, Ривз будет претендовать на примерно 40 миллионов долларов в год по своему новому контракту. «Джаз» и «Хоукс» придется произвести изменения в составе, чтобы освободить необходимое место для подписания 27-летнего игрока на рынке свободных агентов.

Ожидается, что Ривз откажется от опции на 14,8 млн долларов на следующий сезон. В завершившемся регулярном чемпионате Остин набирал в среднем 23,3 очка, 4,7 подбора и 5,5 передачи за игру.