Остин Ривз интересен «Юте» и «Атланте»
Две команды претендуют на Остина Ривза.
Звезда «Лейкерс» Остин Ривз в межсезонье-2026 может получить предложения от «Юты» и «Атланты».
Как отмечает The Athletic, Ривз будет претендовать на примерно 40 миллионов долларов в год по своему новому контракту. «Джаз» и «Хоукс» придется произвести изменения в составе, чтобы освободить необходимое место для подписания 27-летнего игрока на рынке свободных агентов.
Ожидается, что Ривз откажется от опции на 14,8 млн долларов на следующий сезон. В завершившемся регулярном чемпионате Остин набирал в среднем 23,3 очка, 4,7 подбора и 5,5 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
Я скорее поверю в СЭТ Кесслера на будущие пики первого раунда от ЛАЛ, потому что вменяемых центров на рынке нет, а переподписывать Эйтона - путь в никуда.
- Кроме того, Ривз учится у Джеймса пониманию игры ( 99% игрокам Лиги есть, чему поучиться у Леброна ) и пониманию того, как работает Лига, а это - тоже инвестиция. В команде юных балбесов, где Ривз будет главным, учиться ему будет не у кого. А тут - и Леброн, и Лука...
- И, наконец, хорошие отношения с Джеймсом могут привести Ривза в круг влиятельных в НБА игроков, что само по себе, открывает серьезные перспективы в будущем. Рекламные контракты, выгодный агент, условия контрактов с командами...
- ВЫВОД: если Джеймс останется в Лейкерз, то Ривз не захочет переходить. И даже согласится на контракт немного ниже того, что ему могут предложить другие команды - ради более разнообразных и выгодных возможностей в будущем.
Лет через 10-12 он закончит играть, и тогда перед ним встанет вопрос развития. И он может считать долгосрочные перспективы карьеры и связей более важными, чем лишние несколько лямов "здесь и сейчас".
Джеймс, может, и не окончил Гарвард, но как бизнесмен, как человек, умеющий монетизировать и славу и карьеру, он - великолепен, у него есть чему поучиться, а близкие отношения с ним ( партнеры по команде ) могут дать дополнительный толчок развитию Ривза в этом направлении.
Если Ривз захочет учиться у Джеймса не только баскетболу, но еще и тому, что делать с деньгами и известностью, он может счесть, что это - важнее чуть более выгодного контракта. Если Джеймс примет участие в раскрутке Ривза, то это принесет последнему намного больше денег, чем ему могут предложить клубы.
Ривз - классный, мне он, как игрок, очень нравится, но он - не супер-звезда, и, уверен, он и сам это понимает. Другого шанса стать влиятельным и гарантированно обеспеченным человеком ПОСЛЕ карьеры у него может и не быть. Так что к решению о переходе он будет подходить ОЧЕНЬ вдумчиво, и я полагаю, что это решение во многом будет зависеть от того, останется ли Джеймс в ЛАЛ.