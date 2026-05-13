Остин Ривз интересен «Юте» и «Атланте»

Две команды претендуют на Остина Ривза.

Звезда «Лейкерс» Остин Ривз в межсезонье-2026 может получить предложения от «Юты» и «Атланты».

Как отмечает The Athletic, Ривз будет претендовать на примерно 40 миллионов долларов в год по своему новому контракту. «Джаз» и «Хоукс» придется произвести изменения в составе, чтобы освободить необходимое место для подписания 27-летнего игрока на рынке свободных агентов.

Ожидается, что Ривз откажется от опции на 14,8 млн долларов на следующий сезон. В завершившемся регулярном чемпионате Остин набирал в среднем 23,3 очка, 4,7 подбора и 5,5 передачи за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
Зачем Юте Ривз, если они могут просто пикнуть Питерсона? Ну или будет свап пиками с Вашиком, и те заберут Питерсона, а Дибанца уедет в Юту. Но это будет просто дурнейшая дурь со стороны столичных
В Лейкерс второй пик поедет за ривза)
Ривз - белый, а Питерсон не очень.
В Юту напрашивается СЭТ на Кесслера+еще кто нибудь
В Юту напрашивается СЭТ на Кесслера+еще кто нибудь
Кесслер + Бэйли на Ривза нормально было бы, но нереально, к сожалению. С учетом желания Луки играть вместе с Остином, ЛАЛ будут вынуждены дать ему 35+ этим летом.

Я скорее поверю в СЭТ Кесслера на будущие пики первого раунда от ЛАЛ, потому что вменяемых центров на рынке нет, а переподписывать Эйтона - путь в никуда.
Да ну, никто Бэйли тут не отдаст, ерунда. Какой то балласт уйдет в таком трейде (но я в этот трейд не очень верю, Кесслер последние 2 сезона превратился в "Тернер=Хилд" в ЛАЛ - ждут каждое окно, а в итоге его нет и не особо предвидится).
Надо подписывать Ривза на 20, и еще 20 заплатить ему за посадку деревьев.... говорят в Лос-Анджелесе деревьев мало, экология не очень - схема рабочая вроде...
Главное не махнуть на Кумингу
Лишь бы не получилось, как со Шредером
Надо менять на Дюрена в сэнд трейде и всё, если не получится договориться на обычный контракт, что тот , что этот провальные в плей-офф, тут хоть центр будет для Луки
Это была бы великая сделка, вин-вин для двух сторон. Дейтрот получил бы фантастического мусорного скорера, отдав одного из трех центров, то бишь центров и так хватает, а Лейкерс получили бы небольшой апгрейд Эйтона в виде Дюрена (Дюрен пожестче будет и римранер, зато у Эйтона мягкая кисть и кошачьи манеры).
- Ривз год-два назад заявил, что для него самое важное деньги ( наконец-то, нашелся один откровенный чел ), но "несколько лет играл с Джеймсом в равноправном партнерстве" - это тоже капитал, который можно будет монетизировать.
- Кроме того, Ривз учится у Джеймса пониманию игры ( 99% игрокам Лиги есть, чему поучиться у Леброна ) и пониманию того, как работает Лига, а это - тоже инвестиция. В команде юных балбесов, где Ривз будет главным, учиться ему будет не у кого. А тут - и Леброн, и Лука...
- И, наконец, хорошие отношения с Джеймсом могут привести Ривза в круг влиятельных в НБА игроков, что само по себе, открывает серьезные перспективы в будущем. Рекламные контракты, выгодный агент, условия контрактов с командами...
- ВЫВОД: если Джеймс останется в Лейкерз, то Ривз не захочет переходить. И даже согласится на контракт немного ниже того, что ему могут предложить другие команды - ради более разнообразных и выгодных возможностей в будущем.
Т.е. ты уверяешь, что Ривзу дадут хороший рекламный контракт, т.к. он дружил с Леброном и Дончичем? Весело. Ривз не Кавай, чтобы деревья сажать за десятки миллионов долларов.
Я никого ни в чем не уверяю. Я полагаю, что Ривз может принять это во внимание.
Лет через 10-12 он закончит играть, и тогда перед ним встанет вопрос развития. И он может считать долгосрочные перспективы карьеры и связей более важными, чем лишние несколько лямов "здесь и сейчас".
Джеймс, может, и не окончил Гарвард, но как бизнесмен, как человек, умеющий монетизировать и славу и карьеру, он - великолепен, у него есть чему поучиться, а близкие отношения с ним ( партнеры по команде ) могут дать дополнительный толчок развитию Ривза в этом направлении.
Если Ривз захочет учиться у Джеймса не только баскетболу, но еще и тому, что делать с деньгами и известностью, он может счесть, что это - важнее чуть более выгодного контракта. Если Джеймс примет участие в раскрутке Ривза, то это принесет последнему намного больше денег, чем ему могут предложить клубы.
Ривз - классный, мне он, как игрок, очень нравится, но он - не супер-звезда, и, уверен, он и сам это понимает. Другого шанса стать влиятельным и гарантированно обеспеченным человеком ПОСЛЕ карьеры у него может и не быть. Так что к решению о переходе он будет подходить ОЧЕНЬ вдумчиво, и я полагаю, что это решение во многом будет зависеть от того, останется ли Джеймс в ЛАЛ.
Джордан Пул 2.0
или Хортон-Такер, в пересчете не столько на 36 минут, а на количество минут-владения мячом будут плюс-минус схожие цифры
Не сказал бы. Ривз прогрессирует, он и прошлый год качественно отыграл. У Пула была вспышка длиной аж в 3 месяца
