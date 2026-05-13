Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» обыграл УНИКС и сравнял счет в серии

Сегодня прошел один матч полуфинальных серий Единой Лиги ВТБ.

«Зенит» победил УНИКС на выезде и сравнял счет в серии.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 4 побед)

Счет в серии равный – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Казань на разрыв; баскетбол и хоккей в одно время.Да и нейтральным болельщикам , тоже есть почесать в затылке.
Джузенг сегодня хорош, рука горячая.
После прекраснейших представлений в первых двух матчах полуфиналов ждём продолжения и интриги. В обеих командах есть любимые российские игроки, ни за одну не болею, поэтому просто можно наслаждаться качественным баскетом.)
Казанцы подбор проигрывают чудовищно - 22-40 за три с половиной четверти...
Ответ Sergey Arkhipov
Этому я дюже удивлён, казалось бы передняя линия Уникса должна всех сносить
Ответ Sergey Arkhipov
Что удивительно в обоих матчах было 68 подборов
1-й матч 30-38
2-й матч. 25-43
Какой же в Казани горластый ведущий, пипец просто, орёт как иерихонская труба. Я с минимальной громкостью тв уже оглох от него.
Кстати, а почему пара загорелых легов не играет, неужели уступили внутреннюю конкуренцию россиянам?
Ответ ODB
Там по дефолту кто-то из легов должен в лазарете находится. Либо их изначально плохо проверяют перед подписанием, либо Перасович лупит игроков на тренировках. Другого не дано
Ответ ODB
Они тупо нулевые (Манфорд и Стюарт), Брюэр травмирован
Ну хоть во второй четверти Зенит не растранжирил преимущество как было в первой.
Зенит с победой!
Зенит с победой. Казани спасибо за игру. Отличный матч. Зенит сегодня отлично сыграл в обороне(нет предела совершенству, но лучше первой игры). Движение мяча сегодня порадовало. Джонни сегодня попал все. Будет ли так лететь постоянно? Конечно нет, но игрок он добротный. Отдельно хочется пожелать, чтобы обошёлся без серьёзных повреждений Рейнольдс. Немного тревожно было за его колено. Что ж, задача минимум есть. Одна игра в Казани выиграна. Серия переезжает в Петербург. Обязательно будем на игре.
Вы там в Казани это-беленицкого себе оставьте не отдавайте никому.
Ответ Илья Азанов
Гнать эту нулину
Ответ Илья Азанов
Потенциал есть, тренера сменить и менталку подправить, будет крепким ролевиком
Отличный уровень баскетбола от зенита. Наконец то джузенг полностью оправдал статус игрока нба в этой игре. Серия огонь!
