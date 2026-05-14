Евролига. Плей-офф. «Валенсия» победила «Панатинаикос» в решающем 5-м матче

Сегодня в плей-офф Евролиги прошел один матч.

«Валенсия» уверенно обыграла «Панатинаикос» и завоевала последнюю путевку в «Финал четырех» Евролиги.

1/4 финала (до 3 побед)

«Валенсия» выиграла серию – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Валенсия просто красавцы, выдающийся сезон. Чудо совершили в этой серии
Как будто бы Валенсия сильнее. Пао за весь сезон так и не нашëл свою игру
Ответ Николай Дементьев_1116466353
Да какой там находить, когда снайперов толковых практически нет. Если посмотреть на Валенсию - там чуть ли не каждый трехи кидает, а разыгрывающие с ходу можно сказать. А тут что, Шортс не бросает, Нан так себе, Осман может, но мяч к нему через раз доходит в лучшем случае . Я не вижу даже никакой лёгкости в их игре, каждая атака прямо мучительная по 24 секунды. Зато Олимпиакос просто летит, и как мне кажется в этом году станут чемпионами.
Ответ SergoSSS
В целом согласен, добавлю только, что Лессор разобранный у Пао, я считаю он слабое звено, но Атаман Фариду совсем не доверяет... а зря...
Валенсия красавы, заводная банда там у Мартинеса. Ну и Монтеро конечно термоядер, хотелось бы уже его увидеть в НБА в следующем сезоне. Отметил бы как сразу после победного матча он облачился в национальный флаг Доминиканской Республики. Настоящий сын своего народа.
Ответ vaslover
Василий, ты же вроде "европеец-евролыжник"?! В НБА и так уже не протолкнуться. Скоро всех толковых соскребут. Европейский баскет и так за последние лет 6 заметно почернел. А за НБА не болеется никак, даже с Дёминым. Кливленд -Блатт и Моззи с Делли - вот последние переживания от лиги.
Ответ Cashnet
Я люблю европейский, международный баскет. Это правда. Но и НБА всегда смаковал, пусть и дозировано (еще в 90-е годы). Сейчас НБА стала помягче, но есть и свою плюсики, североамериканцы и изобилие топовых европейцев дают грямучую смесь. Кстати и НСАА сейчас смотрю намного больше чем лет 15 назад, еще бы, столько молодых сливок европейского баскетбола там на ведущих ролях, то чем кстати не может похвастаться нынешняя Евролига, где юных/молодых баскетболистов уже нет как класс.
Валенсия в этом году просто великолепие. Любимый сюжет в европейском баскетболе - успех команд поменьше
Валенсия как понравилась в начале сезона, так и продолжает радовать своей игрой - надеюсь, пройдут в финал 4-х, ну а серия с Пао стала настоящим украшением четверть-финалов
Ответ malinin
Да,серия феерическая - обе команды взяли по два гостевых матча.. не помню когда такое вообще было. И почти в каждом матче битва до последних секунд
Ответ A.Montoya
Bılo je v serii Real-Partizan) Real toje tak pobedil 3-2
При двух поражениях дома, казалось всё. Валенсия - с первым выходом в Ф-! Монтеро и Бадио очень понравились еще в своих национальных командах. Сделать Пао - это круто.
Мне Валенсия стилистически словенов напоминает. В этом году мало ЕЛ смотрел, интересно испанцы играют.
Как же прекрасна кислая мина нервозно топающего ножкой лысеющего сбитого летчика Атамана!
Ответ dn8zmw5c
Этот тот,который сейчас самый титулованный ? Ага,держи в курсе.
Амунт Валенсия.
Один из важнейших матчей сезона. Ждём только победы
