Посредник при первом контакте НБА с Emirates судится за комиссионные от их глобального партнерства

На НБА подали в суд за игнорирование агентских выплат.

В 2014 году ирано-американский менеджер в области фармацевтики Пол Эдалат выступил посредником при знакомстве руководства НБА и Emirates. Лига определялась с будущими партнерами в преддверии завершения контракта с Delta Air Lines.

По заявлению Эдалата, стороны договорились о комиссионных в его адрес в размере 10% от будущих сделок за посреднические услуги.

В 2024 году лига объявила о многолетнем крупном рекламном соглашении с Emirates, объявив компанию «официальным глобальным партнером в области авиасообщения» и титульным спонсором внутрисезонного кубка.

В 2025 году Эдалат подал в суд на лигу во Флориде. Он требует компенсации, начальная сумма которой установлена на отметке в 500000 долларов, но может подняться значительно выше с учетом спонсорского соглашения, сумма которого может достигать 60 миллионов.

«Любые контакты с Эдалатом и Emirates в 2014 году не имеют никакого отношения к партнерству 10 лет спустя. Его жалоба не содержит никакой конкретики по поводу так называемого соглашения и подтверждает, что он не осуществлял никаких услуг в период с 2015 по 2024 год», – прокомментировала иск НБА .