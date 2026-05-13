Наз Рид получил технический за толчок Вембаньямы в спину
Еще один инцидент с участием Вембаньямы и Наза Рида случился в 5-м матче.
Бигмен «Миннесоты» Наз Рид получил технический фол за толчок центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы в спину.
Эпизод произошел во второй четверти пятого матча серии, когда два баскетболиста боролись за позицию в момент исполнения штрафного броска.
В предыдущей встрече Вембаньяма заработал удаление за удар Рида локтем в шею.
Во вторник «Сперс» победили 126:97, 3-2.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchPoints
Вот этот момент , к примеру - отсекание соперника от кольца, легкий толчок корпусом ( в рамках правил) , в ответ - раздражение Рида, откровенный толчок руками, технарь !!! Браво !!!👏👏👏