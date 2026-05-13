Наз Рид получил технический за толчок Вембаньямы в спину

Еще один инцидент с участием Вембаньямы и Наза Рида случился в 5-м матче.

Бигмен «Миннесоты» Наз Рид получил технический фол за толчок центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы в спину.

Эпизод произошел во второй четверти пятого матча серии, когда два баскетболиста боролись за позицию в момент исполнения штрафного броска.

В предыдущей встрече Вембаньяма заработал удаление за удар Рида локтем в шею.

Во вторник «Сперс» победили 126:97, 3-2.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchPoints
Они всю игру Витю избивали, всю! Что Рид, что Рендл, что Макдэниэлс. Хотя бы тут вмешались судьи. Там на теле Вембы 0 живого места, все в синяках
Ответ Сергей Шибаков
Он тебе фотки своего тела скинул)
Вемба быстро учится !!!👏👏👏
Вот этот момент , к примеру - отсекание соперника от кольца, легкий толчок корпусом ( в рамках правил) , в ответ - раздражение Рида, откровенный толчок руками, технарь !!! Браво !!!👏👏👏
На этом повторе Вембаньяма визуально больше толкается, чем Рид. Другое дело, что Вембяньяма - тазом, а Рид - руками, за что, вероятно, нарушение и получил.
Как то подозрительно они одинаково стали толкать и бить Витю в спину. ГНаз, Рэндл, Ант, Макдак, Гобер.. даже маленькие гномы Дос и Шэн. Явно есть указка)
в самом начале видно было как спецом его задирали... и за руку тянули и толкали... план понятен
