В пятницу Брэндон Кларк должен был предстать перед судом по делу о хранении и перевозке наркотических веществ

Умерший игрок НБА обвинялся в уголовном преступлении .

Баскетболист «Мемфиса» Брэндон Кларк во вторник умер в возрасте 29 лет, в качестве возможных причин смерти называется передозировка.

Как сообщает TMZ, в пятницу 29-летний Кларк должен был предстать перед судом по уголовному делу о хранении и перевозке наркотических веществ.

Прокуратура также предъявила Кларку обвинение в попытке скрыться на автомобиле с превышением скорости более 15 миль в час и обгон с нарушением правил.

Инцидент с участием Кларка случился в начале апреля.

Кларк был выбран на драфте НБА 2019 года в первом раунде. В нынешнем сезоне форвард провел лишь два матча, пропустив большую часть чемпионата из-за травм.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TMZ
