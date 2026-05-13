В пятницу Брэндон Кларк должен был предстать перед судом по делу о хранении и перевозке наркотических веществ
Умерший игрок НБА обвинялся в уголовном преступлении .
Баскетболист «Мемфиса» Брэндон Кларк во вторник умер в возрасте 29 лет, в качестве возможных причин смерти называется передозировка.
Как сообщает TMZ, в пятницу 29-летний Кларк должен был предстать перед судом по уголовному делу о хранении и перевозке наркотических веществ.
Прокуратура также предъявила Кларку обвинение в попытке скрыться на автомобиле с превышением скорости более 15 миль в час и обгон с нарушением правил.
Инцидент с участием Кларка случился в начале апреля.
Кларк был выбран на драфте НБА 2019 года в первом раунде. В нынешнем сезоне форвард провел лишь два матча, пропустив большую часть чемпионата из-за травм.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TMZ
