Энтони Эдвардс: «Все начинается с Джейдена Макдэниэлса и попыток избавить его от фолов»

Энтони Эдвардс обозначил важную проблему «Миннесоты».

Форвард «Тимбервулвз» Джейден Макдэниэлс получал 4,5 персональных замечания в первых четырех играх серии со «Сперс» в среднем.

В пятом проигранном матче у него 5 фолов. Макдэниэлс провел 30 минут на площадке, набрав 17 очков, 6 подборов и 2 передачи.

Защитник Энтони Эдвардс прокомментировал его важность для команды.

«У нас есть план на игру. Мы знаем, что должны делать, чтобы победить их.

И все начинается с Джейдена Макдэниэлса и попыток избавить его от фолов. Он настолько важен для коллектива. Всем вредит, когда у него проблемы с количеством замечаний.

Некоторые решения арбитров в его адрес спорные, на их счет ничего не скажешь. Но мы стараемся прикрыть его от ситуаций с фолами, это даст нам шанс на победу», – рассудил Эдвардс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Clutch Points
Некоторые решения арбитров в его адрес спорные
Вот это смешно просто. Макдениелс, Дорт, Карузо... Эти люди как "в чуриках" на детской площадке, когда речь идет о защите. У них на 150% установлена граница дозволенного в обороне. Там, где все получают фол, этим аплодируют, приговаривая "Вы только посмотрите какая жесткая защита!"
Серия классная, рубка лучшая в этом ПО.
Хороший опыт молодым игрокам )
да, серия очень зрелищная
Очень спорно ему не дали фол перед локтем вембы, я правильно понял?
Спорных много, должно было быть 5,5 в среднем )
