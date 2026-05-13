Эй Джей Дибанца о претензиях на 1-й выбор на драфте: «Я многое даю команде и заполняю трибуны»

Главный претендент на 1-й пик драфта НБА описал свои сильные стороны.

Претендующий на выбор под первым номером на драфте НБА этого года Эй Джей Дибанца рассказал, чем может быть полезен своей команде.

«Я весьма разносторонний баскетболист. Могу дать команде многое как на площадке, так и за ее пределами. Как мне кажется, я дисциплинированный игрок, который делает правильные вещи, но при этом и зрелищный тоже. Знаю, что заполняю трибуны», — сказал Дибанца.

В составе Бригам Янг форвард набирал 25,5 очка, 6,8 подбора, 3,7 передачи и 1,1 перехвата при 51,0% с игры в дебютном сезоне NCAA .