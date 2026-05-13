Эй Джей Дибанца о претензиях на 1-й выбор на драфте: «Я многое даю команде и заполняю трибуны»

Главный претендент на 1-й пик драфта НБА описал свои сильные стороны.

Претендующий на выбор под первым номером на драфте НБА этого года Эй Джей Дибанца рассказал, чем может быть полезен своей команде.

«Я весьма разносторонний баскетболист. Могу дать команде многое как на площадке, так и за ее пределами. Как мне кажется, я дисциплинированный игрок, который делает правильные вещи, но при этом и зрелищный тоже. Знаю, что заполняю трибуны», — сказал Дибанца.

В составе Бригам Янг форвард набирал 25,5 очка, 6,8 подбора, 3,7 передачи и 1,1 перехвата при 51,0% с игры в дебютном сезоне NCAA.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
А еще я очень скромный
Это называется спортивная наглость. Ему же надо себя подавать как первого пика. А если бы сказал, что ну есть ребята лучше, то сразу бы упал в моках
Это американская система продвижения . Ничего личного
трибуны Вашингтона наверное заполнятся если только Майкл Джордан вернется играть за них в следующем сезоне.
ну на Ови в НХЛ трибуны вполне успешно заполняются годами и до сих пор.
Если баскетбольный Вашик выберет Дибанцу (который похоже, не шибко в туда и стремится) и тот станет новой версией Дюранта без тараканов размером с Перкинса, то и на волшебников трибуны соберутся.
не сравнивай НХЛ и НБА. баскетбольному клубу даже ови в составе не соберет полные трибуны)
Обычно "я король" заявляют те кто королями не являются.
