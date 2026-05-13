Видео
7

Келдон Джонсон: «Нужна еще одна победа, держимся вместе, полагаемся на привычки»

Игроки «Сперс» нацелены на победу в шестом матче.

«Сперс» победили в 5-м, домашнем, матче в серии с «Миннесотой». После игры баскетболисты поделились эмоциями.

«Большая победа в своем логове», – порадовался защитник Девин Васселл.

«Нужна еще одна. Держимся вместе, полагаемся на привычки, играем как обычно», – остался серьезным и собранным форвард Келдон Джонсон.

«Замечательные ощущения. Всегда отлично чувствую себя в матчах перед нашими болельщиками. Но теперь надо справляться в гостях. Там всегда тяжелее», – признался Стефон Касл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Сан-Антонио»
logoКелдон Джонсон
logoСан-Антонио
logoМиннесота
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoДевин Васселл
logoСтефон Касл
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма об инциденте с Ридом: «Это было две игры назад. Я сосредоточен на шестом матче»
13 мая, 06:29
НБА. Второй раунд плей-офф. 27+17 Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» в пятом матче серии
13 мая, 06:12
Дилан Харпер и Келдон Джонсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
13 мая, 05:59Видео
Рекомендуем
Главные новости
Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»
сегодня, 08:35Видео
Финч о защите Гобера против Касла: «Мы перетасовали опеку, из-за этого Касл рано разыгрался. Моя ошибка»
сегодня, 08:14
Энтони Эдвардс о составе «Вулвз»: «С составом все нормально. Просто мы не формируем чемпионские привычки по ходу сезона»
сегодня, 08:10
Кейд Каннингем об очередном спасении «Детройта»: «В сложные моменты мы держимся вместе. Характер, агрессия, нежелание уступать»
сегодня, 08:03
Энтони Эдвардс: «Сперс» были лучше нас в этой серии»
сегодня, 07:40
Осар Томпсон толкнул Сэма Меррилла и перешагнул через него
сегодня, 07:39Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
сегодня, 07:33
Диллон Брукс назвал «тупого» игрока НБА: «Джарред Вандербилт. Не может реализовать большой потенциал»
сегодня, 07:27
«Проявление слабости». Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за поздравления в адрес «Сперс» по ходу матча
сегодня, 07:20
«Клипперс» намерены сохранить 5-й пик и выбрать на драфте-2026 перспективного игрока
сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Данки Стефона Касла и Терренса Шэннона стали лучшими моментами игрового дня НБА
53 минуты назадВидео
Чемпионат Греции. 1/4 финала. «Колоссос» примет «Олимпиакос» во второй игре серии
сегодня, 09:57
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» встретится с «Триестом» в первым матчах серий
сегодня, 09:51
Александр Хоменко может сменить «Пари НН» на МБА-МАИ
сегодня, 09:41
Чемпионат Франции. Заключительный тур. «Париж» встретится с «Виллербаном», «Нантер» сыграет с «Шоле» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Фенербахче»
сегодня, 09:04
ACB. «Бреоган» сыграет с «Жироной», «Манреса» – против «Сарагосы»
сегодня, 08:56
Соня Ситрон обновила рекорд карьеры (30 очков) в победной игре с «Индианой»
сегодня, 07:20Видео
Кейтлин Кларк трехочковым перевела матч против «Вашингтона» в овертайм
сегодня, 07:07Видео
Форвард УГМК Йована Ногич установила рекорд женской НБА для незадрафтованных новичков, набрав 27 очков
сегодня, 06:47Видео
Рекомендуем