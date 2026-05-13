Келдон Джонсон: «Нужна еще одна победа, держимся вместе, полагаемся на привычки»
Игроки «Сперс» нацелены на победу в шестом матче.
«Сперс» победили в 5-м, домашнем, матче в серии с «Миннесотой». После игры баскетболисты поделились эмоциями.
«Большая победа в своем логове», – порадовался защитник Девин Васселл.
«Нужна еще одна. Держимся вместе, полагаемся на привычки, играем как обычно», – остался серьезным и собранным форвард Келдон Джонсон.
«Замечательные ощущения. Всегда отлично чувствую себя в матчах перед нашими болельщиками. Но теперь надо справляться в гостях. Там всегда тяжелее», – признался Стефон Касл.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Сан-Антонио»
