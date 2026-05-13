Виктор Вембаньяма об инциденте с Ридом: «Это было две игры назад. Я сосредоточен на шестом матче»
Вембаньяма впервые прокомментировал удар Наза Рида.
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма ответил на вопрос об инциденте с Назом Ридом из «Миннесоты», которого он ударил локтем в шею во время четвертого матча серии и был удален.
Француз помог «Сперс» выйти приблизиться к выходу в финал конференции в победной пятой встрече, набрав 27 очков, 17 подборов и 5 передач.
«Это было две игры назад. Сейчас плей-офф. Я полностью сосредоточен.
Я был сосредоточен на сегодняшней игре, а теперь думаю только об игре в Миннесоте, которая состоится через три дня.
Это плей-офф. Мы должны двигаться вперед, моя обязанность – заботиться о своей команде», – заявил Вембаньяма.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
Походу Витя очень зол. Надеюсь команда поможет направить эту злость в нужное русло
Если бы да кабы..с таким Харпером они легко могли эту игру проиграть
