Виктор Вембаньяма об инциденте с Ридом: «Это было две игры назад. Я сосредоточен на шестом матче»

Вембаньяма впервые прокомментировал удар Наза Рида.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма ответил на вопрос об инциденте с Назом Ридом из «Миннесоты», которого он ударил локтем в шею во время четвертого матча серии и был удален.

Француз помог «Сперс» выйти приблизиться к выходу в финал конференции в победной пятой встрече, набрав 27 очков, 17 подборов и 5 передач.

«Это было две игры назад. Сейчас плей-офф. Я полностью сосредоточен.

Я был сосредоточен на сегодняшней игре, а теперь думаю только об игре в Миннесоте, которая состоится через три дня.

Это плей-офф. Мы должны двигаться вперед, моя обязанность – заботиться о своей команде», – заявил Вембаньяма.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
Походу Витя очень зол. Надеюсь команда поможет направить эту злость в нужное русло
Ответ mrgtosh
Походу Витя очень зол. Надеюсь команда поможет направить эту злость в нужное русло
Комментарий скрыт
Ответ Ужратый Гусениц
Комментарий скрыт
Если бы да кабы..с таким Харпером они легко могли эту игру проиграть
