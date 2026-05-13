4

Джейсон Тейтум о разрыве ахилла: «Сухожилие было в полном порядке, просто не повезло»

Джейсон Тейтум поделился подробностями о своей травме.

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум пропустил 10 месяцев после разрыва ахиллова сухожилия в плей-офф-2025. Баскетболист поделился подробностями общения с врачами.

«Каждый специалист говорил, что нельзя точно понять, почему это произошло. На следующий день после МРТ-обследования спросил у доктора, если бы я сделал МРТ перед матчем, можно ли было бы определить, что я в зоне риска? И он ответил, что в целом сухожилие выглядит в полном порядке. Просто не повезло.

Было тяжело это принять, потому что я все делал правильно. Заботился о теле, лечился, занимался силовой подготовкой. Все было на высоте. Сложно переварить, что все дело случая», – признался Тейтум.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Даниэля Донабедяна
logoБостон
logoДжейсон Тейтум
logoНБА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Правильно писать — сухожилие. Это анатомический термин, означающий плотную часть мышцы, которой она крепится к кости. Написание через «ь» (сухожилье) является ошибочным, так как слово среднего рода заканчивается на -ие, а не на -ье.Почему именно так:Правильное слово: Сухожилие (существительное, среднего рода, 2-го склонения).Происхождение: Слово образовано от «сухая жила».Примеры использования: Ахиллово сухожилие, растяжение сухожилия, воспаление сухожилия.Слово «сухожилье» (через «ь») часто встречается как просторечная или ошибочная форма, но орфографически верным в русском языке является вариант без мягкого знака .
сухожилие в порядке! просто немного порвалось, а так хорошее
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джей Уильямс: «Кажется, что разрыв Джейлена Брауна с «Селтикс» неизбежен, эго – слишком мощная штука»
8 мая, 13:38
«Бостон» обманул всех в регулярке. В плей-офф вскрылись все проблемы
4 мая, 14:50
Тайриз Макси: «Когда мы узнали, что Тейтум выбыл, то поняли, что игра станет еще сложнее»
3 мая, 06:02
Рекомендуем
Главные новости
Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»
сегодня, 08:35Видео
Финч о защите Гобера против Касла: «Мы перетасовали опеку, из-за этого Касл рано разыгрался. Моя ошибка»
сегодня, 08:14
Энтони Эдвардс о составе «Вулвз»: «С составом все нормально. Просто мы не формируем чемпионские привычки по ходу сезона»
сегодня, 08:10
Кейд Каннингем об очередном спасении «Детройта»: «В сложные моменты мы держимся вместе. Характер, агрессия, нежелание уступать»
сегодня, 08:03
Энтони Эдвардс: «Сперс» были лучше нас в этой серии»
сегодня, 07:40
Осар Томпсон толкнул Сэма Меррилла и перешагнул через него
сегодня, 07:39Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
сегодня, 07:33
Диллон Брукс назвал «тупого» игрока НБА: «Джарред Вандербилт. Не может реализовать большой потенциал»
сегодня, 07:27
«Проявление слабости». Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за поздравления в адрес «Сперс» по ходу матча
сегодня, 07:20
«Клипперс» намерены сохранить 5-й пик и выбрать на драфте-2026 перспективного игрока
сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» встретится с «Триестом» в первым матчах серий
6 минут назад
Александр Хоменко может сменить «Пари НН» на МБА-МАИ
16 минут назад
Чемпионат Франции. Заключительный тур. «Париж» встретится с «Виллербаном», «Нантер» сыграет с «Шоле» и другие матчи
31 минуту назад
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Фенербахче»
53 минуты назад
ACB. «Бреоган» сыграет с «Жироной», «Манреса» – против «Сарагосы»
сегодня, 08:56
Соня Ситрон обновила рекорд карьеры (30 очков) в победной игре с «Индианой»
сегодня, 07:20Видео
Кейтлин Кларк трехочковым перевела матч против «Вашингтона» в овертайм
сегодня, 07:07Видео
Форвард УГМК Йована Ногич установила рекорд женской НБА для незадрафтованных новичков, набрав 27 очков
сегодня, 06:47Видео
Эйжа Уилсон набрала 45 очков (83% с игры) и стала рекордсменкой женской НБА по 40-очковым играм (5)
сегодня, 06:33Видео
Тимофей Рудовский будет выступать за Питтсбург в следующем сезоне NCAA
вчера, 19:35Фото
Рекомендуем