Джейсон Тейтум о разрыве ахилла: «Сухожилие было в полном порядке, просто не повезло»

Джейсон Тейтум поделился подробностями о своей травме.

Форвард «Бостона » Джейсон Тейтум пропустил 10 месяцев после разрыва ахиллова сухожилия в плей-офф-2025. Баскетболист поделился подробностями общения с врачами.

«Каждый специалист говорил, что нельзя точно понять, почему это произошло. На следующий день после МРТ-обследования спросил у доктора, если бы я сделал МРТ перед матчем, можно ли было бы определить, что я в зоне риска? И он ответил, что в целом сухожилие выглядит в полном порядке. Просто не повезло.

Было тяжело это принять, потому что я все делал правильно. Заботился о теле, лечился, занимался силовой подготовкой. Все было на высоте. Сложно переварить, что все дело случая», – признался Тейтум.