Джейсон Тейтум о разрыве ахилла: «Сухожилие было в полном порядке, просто не повезло»
Джейсон Тейтум поделился подробностями о своей травме.
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум пропустил 10 месяцев после разрыва ахиллова сухожилия в плей-офф-2025. Баскетболист поделился подробностями общения с врачами.
«Каждый специалист говорил, что нельзя точно понять, почему это произошло. На следующий день после МРТ-обследования спросил у доктора, если бы я сделал МРТ перед матчем, можно ли было бы определить, что я в зоне риска? И он ответил, что в целом сухожилие выглядит в полном порядке. Просто не повезло.
Было тяжело это принять, потому что я все делал правильно. Заботился о теле, лечился, занимался силовой подготовкой. Все было на высоте. Сложно переварить, что все дело случая», – признался Тейтум.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Даниэля Донабедяна
Правильно писать — сухожилие. Это анатомический термин, означающий плотную часть мышцы, которой она крепится к кости. Написание через «ь» (сухожилье) является ошибочным, так как слово среднего рода заканчивается на -ие, а не на -ье.Почему именно так:Правильное слово: Сухожилие (существительное, среднего рода, 2-го склонения).Происхождение: Слово образовано от «сухая жила».Примеры использования: Ахиллово сухожилие, растяжение сухожилия, воспаление сухожилия.Слово «сухожилье» (через «ь») часто встречается как просторечная или ошибочная форма, но орфографически верным в русском языке является вариант без мягкого знака .
сухожилие в порядке! просто немного порвалось, а так хорошее
