«Хотел подчеркнуть важность его слов». Грегг Попович встретил Виктора Вембаньяму в аэропорту после удаления
Грегг Попович поспешил поговорить с Вембаньямой после его удаления.
Виктор Вембаньяма вспылил в 4-м матче серии с «Миннесотой» и был удален после неспортивного фола.
Президент и бывший главный тренер «Сперс» Грегг Попович ждал его в аэропорту сразу после прилета.
«Он хотел подчеркнуть важность своих слов. Разумеется, не буду передавать их. Но он постоянно общается с нами и реагирует на ход серии и наши игры. И когда он говорит – все слушают», – рассказал о беседе Вембаньяма.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Великий Поп. Человечище!
Дед правнуку выговаривает за его проступки))
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем