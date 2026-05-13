«Хотел подчеркнуть важность его слов». Грегг Попович встретил Виктора Вембаньяму в аэропорту после удаления

Грегг Попович поспешил поговорить с Вембаньямой после его удаления.

Виктор Вембаньяма вспылил в 4-м матче серии с «Миннесотой» и был удален после неспортивного фола.

Президент и бывший главный тренер «Сперс» Грегг Попович ждал его в аэропорту сразу после прилета.

«Он хотел подчеркнуть важность своих слов. Разумеется, не буду передавать их. Но он постоянно общается с нами и реагирует на ход серии и наши игры. И когда он говорит – все слушают», – рассказал о беседе Вембаньяма.