Виктор Вембаньяма: «Одной из стратегий «Тимбервулвз» было спровоцировать меня»
Виктор Вембаньяма прокомментировал последствия своего поведения.
В четвертом матче серии между «Сперс» и «Тимбервулвз» бигмен Виктор Вембаньяма заработал удаление за грубую игру против Наза Рида. Его команда уступила в гостях.
В пятой игре «Миннесота» решила использовать его темперамент.
«Думаю, что провокации с целью вывести меня из себя были одной из их стратегий. Нам всем нужно оставаться собранными», – заключил француз на пресс-конференции.
«Сперс» разгромили соперника дома – 126:97, у центрового 27+17+5.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA on ESPN
