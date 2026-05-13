Виктор Вембаньяма о мощном старте в 5-м матче: «Теперь наша задача играть так 48 минут»

Вембаньяма подвел итоги эффектного камбэка в 5-м матче.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 27 очков, 17 подборов и 5 передач в пятом матче с «Вулвз» (126:97, 3-2) после удаления в предыдущей встрече.

Француз стал третьим самым молодым игроком с подобными показателями в плей-офф. По итогам стартовой четверти в его активе было 18 очков и 6 подборов.

«Воодушевление после возвращения? Я точно был полон сил, чувствовал себя хорошо. Сложно сказать наверняка. Это была всего лишь пятая игра. Конечно, я был взволнован и испытывал трепет. Вообще, воодушевление – нормальное состояние на этом этапе плей-офф.

Мощный старт? Для нас было очень важно, как мы начнем игру, потому что это задает тон. Теперь задача – делать это на протяжении всех 48 минут.

Когда мы сосредоточены и толково используем информацию из скаутского отчета, наша команда очень хороша», – заявил Вембаньяма.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
4 комментария
В общем после этой игры появилось ощущение, что игроки Спёрс приноровились к грубой, а местами и подлой, игре Миннесоты и где то даже начинают отвечать в том же стиле. Хороший опыт
А еще бы спроецировать этот стиль на игру с действующим чемпионом, вот это будет номер
Дадут ли так играть с ОКС? Плюс они хитрее, больше показыают фолы. Сегодня два флопа запомнил от игроков Миннесоты, которые привели к фолам в атаке, ОКС в этом куда опытнее.
