Келдон Джонсон набрал 21 очко в 5-м матче – его личный рекорд в плей-офф
Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон обновил личный рекорд результативности в плей-офф НБА, набрав 21 очко в пятом матче с «Миннесотой» (126:97, 3-2).
Джонсон отыграл 22 минуты со скамейки, записав на свой счет также 2 подбора и 2 перехвата при 8/11 с игры.
Лучший запасной сезона набирал 6,2 очка в среднем по итогам серии с «Портлендом», в пяти встречах с «Вулвз» его средняя результативность составляет 11,2 очка.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
4 комментария
Парень большой молодец. Рад, что его оценили по достоинству. Пусть постигнет путь Джинобили
Да не просто молодец, он еще в меру наглый и не боится соперников, продавливает под кольцом.
Олимпийский чемпион, если кто не знал.
Раскачивается, молодец. Надо еще одна крепкая игра в этой серии от него.
