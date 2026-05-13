Келдон Джонсон набрал 21 очко в 5-м матче – его личный рекорд в плей-офф

Форвард «Сан-Антонио » Келдон Джонсон обновил личный рекорд результативности в плей-офф НБА , набрав 21 очко в пятом матче с «Миннесотой» (126:97, 3-2).

Джонсон отыграл 22 минуты со скамейки, записав на свой счет также 2 подбора и 2 перехвата при 8/11 с игры.

Лучший запасной сезона набирал 6,2 очка в среднем по итогам серии с «Портлендом», в пяти встречах с «Вулвз» его средняя результативность составляет 11,2 очка.