Обследование в Испании выявило у Дончича более серьезную травму, чем предполагалось после первой МРТ
Стали известны подробности травмы Дончича.
Травма суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.
По информации The Athletic, проведенная в Испании МРТ выявила гораздо более серьезное повреждение, нежели озвученное изначально растяжение мышцы задней поверхности бедра второй степени.
Отмечается, что «углубленное медицинское обследование в Испании выявило более обширную и серьезную травму».
Дончич получил повреждение 2 апреля в Оклахома-Сити, когда калифорнийцы крупно уступили «Тандер». Впоследствии он отправился в Испанию, где прошла часть восстановления.
После вылета «Лейкерс» из плей-офф словенец заявил, что был далек от возвращения.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Первого первой МРТ... Что вы там курите, прежде чем выкладывать заголовки с текстом? Графический редактор вообще отсутствует?
Первого первой МРТ... Что вы там курите, прежде чем выкладывать заголовки с текстом? Графический редактор вообще отсутствует?
Ты чё! Такие ошибки - признак профессионализма же!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем