  • Обследование в Испании выявило у Дончича более серьезную травму, чем предполагалось после первой МРТ
Стали известны подробности травмы Дончича.

Травма суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

По информации The Athletic, проведенная в Испании МРТ выявила гораздо более серьезное повреждение, нежели озвученное изначально растяжение мышцы задней поверхности бедра второй степени.

Отмечается, что «углубленное медицинское обследование в Испании выявило более обширную и серьезную травму».

Дончич получил повреждение 2 апреля в Оклахома-Сити, когда калифорнийцы крупно уступили «Тандер». Впоследствии он отправился в Испанию, где прошла часть восстановления.

После вылета «Лейкерс» из плей-офф словенец заявил, что был далек от возвращения.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
Первого первой МРТ... Что вы там курите, прежде чем выкладывать заголовки с текстом? Графический редактор вообще отсутствует?
Ответ SergoSSS
Ты чё! Такие ошибки - признак профессионализма же!
