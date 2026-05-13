Джейсон Коллинз умер от рака головного мозга в возрасте 47 лет
Джейсон Коллинз ушел из жизни.
47-летний бывший игрок НБА Джейсон Коллинз умер из-за глиобластомы четвертой стадии. Коллинз провел 13 сезонов в лиге и первым в ее истории заявил о нетрадиционной ориентации. Большая часть его карьеры (8 лет) прошла в «Нетс».
Информация о болезни бывшего игрока появилась в сентябре прошлого года, а к декабрю определился смертельный диагноз, оставивший минимальные шансы на выздоровление.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
