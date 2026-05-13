Джейсон Коллинз умер от рака головного мозга в возрасте 47 лет

Джейсон Коллинз ушел из жизни.

47-летний бывший игрок НБА Джейсон Коллинз умер из-за глиобластомы четвертой стадии. Коллинз провел 13 сезонов в лиге и первым в ее истории заявил о нетрадиционной ориентации. Большая часть его карьеры (8 лет) прошла в «Нетс».

Информация о болезни бывшего игрока появилась в сентябре прошлого года, а к декабрю определился смертельный диагноз, оставивший минимальные шансы на выздоровление.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Эх, помню финал 2002 года, когда Нью-Джерси Нетс всеми силами пытались остановить праймового Шака. Тогда из центров у них были Тодд МакКало, Аарон Уилльямс и молодой паренек Джейсон Коллинз, который очень неплохо себя проявлял. Земля пухом…
Шак тогда топтал всех этих центров как цыплят, историческое доминирование. В каждой игре 30-40 очков, 10+ подборов, 15-20 штрафных, центры у Нетс выходили чисто пофолить на Шаке, другого плана не было, со штрафа он бросал хуже чем с игры.
Кларк и Коллинз, мрачный день в истории Лиги.
Независимо от причин.
Вот сижу, курю, и думаю - хорошо что в НБА не взяли
