Джейсон Коллинз умер от рака головного мозга в возрасте 47 лет

Джейсон Коллинз ушел из жизни.

47-летний бывший игрок НБА Джейсон Коллинз умер из-за глиобластомы четвертой стадии. Коллинз провел 13 сезонов в лиге и первым в ее истории заявил о нетрадиционной ориентации. Большая часть его карьеры (8 лет) прошла в «Нетс».

Информация о болезни бывшего игрока появилась в сентябре прошлого года, а к декабрю определился смертельный диагноз, оставивший минимальные шансы на выздоровление.