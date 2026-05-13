НБА завершила расследование конфликта «Бакс» и Янниса Адетокумбо без последствий для клуба

НБА не стала наказывать «Милуоки» за ситуацию с Адетокумбо.

НБА завершила расследование конфликта между «Бакс» и форвардом Яннисом Адетокумбо . Клуб отказывался выпускать не прошедшего медицинский протокол баскетболиста на площадку в концовке чемпионата. Адетокумбо настаивал, что готов принимать участие в играх, отказываясь от тренировочных матчей 3 на 3. На стороне грека выступил профсоюз игроков, что в итоге подвигло лигу заняться расследованием противостояния.

Процесс занял чуть более месяца, НБА не нашла повода для вмешательства со своей стороны. Конфликт не привел к каким-либо прямым последствиям для клуба.

«Бакс» намерены окончательно определиться с будущим Адетокумбо до драфта и обменять его в случае отсутствия готовности продлить контракт со стороны форварда.