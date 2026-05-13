Вембаньяма набрал 18 очков и 6 подборов по итогам 1-й четверти, повторив достижение Джеймса и Йокича
Вембаньяма выдал историческую первую четверть в ключевом матче.
Центровому «Сан-Антонио» Виктору Вембаньяме удалось набрать 18 очков и 6 подборов по итогам стартовой четверти пятого матча против «Миннесоты» (126:97, 3-2).
После введения в НБА плэй-бай-плэй в 1996 году только Леброн Джеймс и Никола Йокич добивались подобной статистики в первой четверти игры плей-офф.
В итоге француз набрал 27 очков, 17 подборов и 5 передач за 33 минуты.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Underdog NBA
play‑by‑play - хронология событий всех матчей для игр НБА сезона 1995/96 и далее; систематически оцифрованные play‑by‑play-данные для НБА доступны в цифровом виде начиная с сезона 1996/97
