Вембаньяма набрал 18 очков и 6 подборов по итогам 1-й четверти, повторив достижение Джеймса и Йокича

Вембаньяма выдал историческую первую четверть в ключевом матче.

Центровому «Сан-Антонио » Виктору Вембаньяме удалось набрать 18 очков и 6 подборов по итогам стартовой четверти пятого матча против «Миннесоты» (126:97, 3-2).

После введения в НБА плэй-бай-плэй в 1996 году только Леброн Джеймс и Никола Йокич добивались подобной статистики в первой четверти игры плей-офф.

В итоге француз набрал 27 очков, 17 подборов и 5 передач за 33 минуты.