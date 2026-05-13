Энтони Эдвардс: «На некоторые действия Вембаньямы просто не было ответа»

Эдвардс отдал должное Вембаньяме.

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс отметил вдохновенную игру лидера «Сан-Антонио » Виктора Вембаньямы в пятом матче серии, который техасская команда выиграла с разницей «+29» (3-2).

Француз набрал 18 очков и 6 подборов по итогам одной только первой четверти, повторив достижение Леброна Джеймса и Николы Йокича.

«Сегодня на некоторые действия Вемби практически не было ответа. Оставалось только надеяться, что он промахнется, но он забивал все.

Он начал очень активно и попал много бросков. Нам удалось подстроиться вернуться в игру, исправить положение, но в итоге они снова вышли вперед, заиграли очень быстро.

Нам нужно вернуться, подобраться к ним. Те ошибки, которые мы продолжаем совершать – серия продолжается уже достаточно долго, чтобы прекратить уже повторять такие ошибки», – заявил Эдвардс.