Энтони Эдвардс: «На некоторые действия Вембаньямы просто не было ответа»

Эдвардс отдал должное Вембаньяме.

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс отметил вдохновенную игру лидера «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы в пятом матче серии, который техасская команда выиграла с разницей «+29» (3-2).

Француз набрал 18 очков и 6 подборов по итогам одной только первой четверти, повторив достижение Леброна Джеймса и Николы Йокича.

«Сегодня на некоторые действия Вемби практически не было ответа. Оставалось только надеяться, что он промахнется, но он забивал все.

Он начал очень активно и попал много бросков. Нам удалось подстроиться вернуться в игру, исправить положение, но в итоге они снова вышли вперед, заиграли очень быстро.

Нам нужно вернуться, подобраться к ним. Те ошибки, которые мы продолжаем совершать – серия продолжается уже достаточно долго, чтобы прекратить уже повторять такие ошибки», – заявил Эдвардс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Underdog NBA
По хорошему, пятой игры вообще не должно было быть, если бы в четвёртом игре не эта досадная глупость, а в первой не эти куча досадных глупостей...
По хорошему, пятой игры вообще не должно было быть, если бы в четвёртом игре не эта досадная глупость, а в первой не эти куча досадных глупостей...
Миннесота уже не играет с ОКС?
Будущее изменилось? )
Пока что да
