«Филадельфия» рассталась с Дэрилом Мори и сохранила Ника Нерса, Боб Майерс временно возглавил фронт-офис
«Филадельфия» определилась по поводу ключевых лиц организации. Президент Дэрил Мори завершил работу с клубом. Главный тренер Ник Нерс продолжит руководить командой.
Поиском следующего главы департамента баскетбольных операций будет заниматься Боб Майерс, занимающий должность президента Harris Blitzer Sports & Entertainment – компании владельца. Он же временно возглавит фронт-офис.
Мори провел 6 сезонов в «Сиксерс», за это время клуб 4 раза доходил до полуфинала конференции.
Нерс отработал 3 года в команде и впервые выбрался во второй раунд в нынешнем розыгрыше, уступив «Никс» всухую.
«Огромное уважение Дэрилу, личное и профессиональное. Благодарен за его вклад в эти шесть сезонов. После обсуждения с ним мы решили, что пришло время для перезагрузки.
Усталость и разочарование фанатов понятны. Мы не оправдали ожидания города. Это меня беспокоит, уверен, что Боб проложит нам путь в будущее», – заявил владелец Джош Харрис.
1. Кинул Хардена — нарушил словесную договоренность с ним о продлении.
2. Отдал Маккейна – по сути это было будущее команды и в прошлом году до травмы он лидировал на новичка года.
3.А вот подписание Джорджа в момент казалось успехом. А сейчас уже сомнительно