  «Филадельфия» рассталась с Дэрилом Мори и сохранила Ника Нерса, Боб Майерс временно возглавил фронт-офис
«Филадельфия» рассталась с Дэрилом Мори и сохранила Ника Нерса, Боб Майерс временно возглавил фронт-офис

«Сиксерс» приняли ключевые организационные решения.

«Филадельфия» определилась по поводу ключевых лиц организации. Президент Дэрил Мори завершил работу с клубом. Главный тренер Ник Нерс продолжит руководить командой.

Поиском следующего главы департамента баскетбольных операций будет заниматься Боб Майерс, занимающий должность президента Harris Blitzer Sports & Entertainment – компании владельца. Он же временно возглавит фронт-офис.

Мори провел 6 сезонов в «Сиксерс», за это время клуб 4 раза доходил до полуфинала конференции.

Нерс отработал 3 года в команде и впервые выбрался во второй раунд в нынешнем розыгрыше, уступив «Никс» всухую.

«Огромное уважение Дэрилу, личное и профессиональное. Благодарен за его вклад в эти шесть сезонов. После обсуждения с ним мы решили, что пришло время для перезагрузки.

Усталость и разочарование фанатов понятны. Мы не оправдали ожидания города. Это меня беспокоит, уверен, что Боб проложит нам путь в будущее», – заявил владелец Джош Харрис.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Мори провалил работу в Филадельфии
Он и в Хьюстоне провалил
С джорджем ошибся и с нёрсом. А так лучше чем бренд. Здоровье имбида ему не подвластно
Заслуженно.
1. Кинул Хардена — нарушил словесную договоренность с ним о продлении.

2. Отдал Маккейна – по сути это было будущее команды и в прошлом году до травмы он лидировал на новичка года.

3.А вот подписание Джорджа в момент казалось успехом. А сейчас уже сомнительно
Не знаю вселенной, в которой подписание Жоржа считалось успехом) 9 из 10 человек нашего экспертного состава спортса два года назад недоумевали от 4-летней максималки ПГ13
С Харденом скорее всего владелец вмешался, Моури в НБА давно и явно понимает, что договоренности нарушать нельзя (раньше в Хьюстоне он так и делал).
Прощай распиаренный халтурщик! Скучать по тебе никто не будет.
Боб Майерс - очередное громкое имя, творец лучшей команды 21 века, изменившей баскетбол. Но к его назначению отношусь осторожно. Фила так часто обжигалась на громких именах.
Благо с Дэрилом распрощались. Однако, зная наше жадное руководство, боюсь, что назначат на эту должность Элтона Брэнда...
Элтон Брэнд в офисе клуба где-то и находится до сих пор.
Камон, Дэрил! Лайф гоуз он! - поддержал бывшего босса Док Риверс
