«Филадельфия» рассталась с Дэрилом Мори и сохранила Ника Нерса, Боб Майерс временно возглавил фронт-офис

«Сиксерс» приняли ключевые организационные решения.

«Филадельфия » определилась по поводу ключевых лиц организации. Президент Дэрил Мори завершил работу с клубом. Главный тренер Ник Нерс продолжит руководить командой.

Поиском следующего главы департамента баскетбольных операций будет заниматься Боб Майерс , занимающий должность президента Harris Blitzer Sports & Entertainment – компании владельца. Он же временно возглавит фронт-офис.

Мори провел 6 сезонов в «Сиксерс», за это время клуб 4 раза доходил до полуфинала конференции.

Нерс отработал 3 года в команде и впервые выбрался во второй раунд в нынешнем розыгрыше, уступив «Никс» всухую.

«Огромное уважение Дэрилу, личное и профессиональное. Благодарен за его вклад в эти шесть сезонов. После обсуждения с ним мы решили, что пришло время для перезагрузки.

Усталость и разочарование фанатов понятны. Мы не оправдали ожидания города. Это меня беспокоит, уверен, что Боб проложит нам путь в будущее», – заявил владелец Джош Харрис.