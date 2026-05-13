Дмитрий Кулагин о победе над «Зенитом»: «Сначала я подставил команду, но исправился и благодарен парням за доверие»

Дмитрий Кулагин прокомментировал победу УНИКСа над «Зенитом» в серии плей-офф.

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин поделился эмоциями от победы команды над «Зенитом » (107:104 в овертайме) в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Сначала я подставил свою команду, мы чуть не проиграли. Я исправился и благодарен за то, что парни дали мне эту возможность. Я не отложил дело в долгий ящик. В первую очередь, крайне рад их доверию. Однако, меня мотивируют победы и только победы. Все остальное на данный момент не имеет значения – мы перевернули эту страницу и готовы двигаться дальше. Шахматисты говорят, что побеждает тот, кто ошибается предпоследним. В этот раз это были мы», – отметил защитник УНИКСа в студии Единой лиги ВТБ.

Именно Кулагин за девять секунд до конца основного времени реализовал решающий трхочковый бросок, переведший встречу в овертайм.