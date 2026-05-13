Дмитрий Кулагин о победе над «Зенитом»: «Сначала я подставил команду, но исправился и благодарен парням за доверие»

Дмитрий Кулагин прокомментировал победу УНИКСа над «Зенитом» в серии плей-офф.

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин поделился эмоциями от победы команды над «Зенитом» (107:104 в овертайме) в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Сначала я подставил свою команду, мы чуть не проиграли. Я исправился и благодарен за то, что парни дали мне эту возможность. Я не отложил дело в долгий ящик. В первую очередь, крайне рад их доверию. Однако, меня мотивируют победы и только победы. Все остальное на данный момент не имеет значения – мы перевернули эту страницу и готовы двигаться дальше. Шахматисты говорят, что побеждает тот, кто ошибается предпоследним. В этот раз это были мы», – отметил защитник УНИКСа в студии Единой лиги ВТБ.

Именно Кулагин за девять секунд до конца основного времени реализовал решающий трхочковый бросок, переведший встречу в овертайм.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Студия Единой Лиги ВТБ, VK Видео
снимаю шляпу перед Кулагиным, достойно показал себя в критические моменты, да и в матче в целом. Наш слоняра)
Дима, ты сейчас, наверное, лучший российский игрок, всегда в тебя верил.
Надо же, что из 1992 именно он так продвинулся. Хотя казалось, что должно было больше
Дима сбежал из СПБ после обнаружения в организме веществ. А теперь умничает.
