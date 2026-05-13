Женская НБА. «Финикс» уступил «Миннесоте», 12+16 от Риз помогли «Атланте» обыграть «Даллас»

13 мая в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

«Финикс» на своей площадке уступил «Миннесоте », «Даллас» справился с «Атлантой ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Даллас – Атланта – 72:77 (21:19, 20:19, 18:20, 13:19)

ДАЛЛАС : Огунбовале (20), Бекерс (15), Шепард (12 + 8 подборов)

АТЛАНТА : Грэй (26), Канада (19 + 7 подборов + 5 передач), Ховард (14), Риз (12 + 16 подборов)

13 мая . 3.00

Финикс – Миннесота – 84:88 (20:19, 25:22, 22:27, 17:20)

ФИНИКС : Коппер (30), Боннер (16 + 7 подборов), Томас (10 + 8 передач)

МИННЕСОТА : Ховард (14 + 11 подборов), Макбрайд (14), Коффи (13 + 10 подборов), Майлз (13 + 6 подборов + 7 передач), Чехова (11 + 6 подборов), Уильямс (11 + 5 передач)

13 мая . 5.00

Портленд – Нью-Йорк - 98:96 (21:27, 26:27, 23:23, 28:19)

ПОРТЛЕНД : Карлтон (26), Лейте (21 + 6 передач), Гейзельсодер (13 + 5 подборов), Смоллс (13)

НЬЮ-ЙОРК : Астье (24 + 5 подборов), Йоханнес (18), Джонс (17 + 7 подборов), Стюарт (16 + 10 подборов), Лэйни-Хэмилтон (10)

13 мая . 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.