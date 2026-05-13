Женская НБА. «Финикс» уступил «Миннесоте», 12+16 от Риз помогли «Атланте» обыграть «Даллас»

13 мая в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Даллас – Атланта – 72:77 (21:19, 20:19, 18:20, 13:19)

ДАЛЛАС: Огунбовале (20), Бекерс (15), Шепард (12 + 8 подборов)

АТЛАНТА: Грэй (26), Канада (19 + 7 подборов + 5 передач), Ховард (14), Риз (12 + 16 подборов)

13 мая. 3.00

Финикс – Миннесота – 84:88 (20:19, 25:22, 22:27, 17:20)

ФИНИКС: Коппер (30), Боннер (16 + 7 подборов), Томас (10 + 8 передач)

МИННЕСОТА: Ховард (14 + 11 подборов), Макбрайд (14), Коффи (13 + 10 подборов), Майлз (13 + 6 подборов + 7 передач), Чехова (11 + 6 подборов), Уильямс (11 + 5 передач)

13 мая. 5.00

Портленд – Нью-Йорк - 98:96 (21:27, 26:27, 23:23, 28:19)

ПОРТЛЕНД: Карлтон (26), Лейте (21 + 6 передач), Гейзельсодер (13 + 5 подборов), Смоллс (13)

НЬЮ-ЙОРК: Астье (24 + 5 подборов), Йоханнес (18), Джонс (17 + 7 подборов), Стюарт (16 + 10 подборов), Лэйни-Хэмилтон (10)

13 мая. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
Финикс – Миннесота – 84:88 (20:19, 25:22, 22:17, 17:20) - Мне вот интересно, как из 19+22+17+20 получить 88? Вам сложно просто скопировать результаты из одного источника в другой?
посмотрел Фиников с Минькой и Даллас с Атлантой...

Игре Миньки особый нерв придавала боль поражения прошлого сезона, когда товарищ Томас словно на бронепоезде влетела в Нафису Колиер, сломала ей лодыжку, а вместе с ней все надежды Миньки на удачный постсезон...
Нафиса до сих пор сидит на лавке восстанавливается (предварительно, не раньше июня начнет треньки), Минька пересобралась, потеряв часть очень важных игроков в межсезонье.
Кстати молодые рыси мне нравятся, если Коллиер сможет вернуться быстро к форме, хорошая команда со временем получиться могет.
Финикс же потерял Сабали, но набрал несколько игроков из Европы, в том числе хорошо известных нашему болельщику Кьяру Линскене и Йовану Ногич.
Ногич в первом матче блеснула, а Кьяра во втором классно играла моментами.
В Даллас из Миньки в межсезонье перешли два центра/форварда и лично мне пока больше нравится менее раскрученная Шепард. Алана Смит либо пока не вписалась в схему Далласа, либо маска ей мешает (в предсезонке она получила травму лица).
первый номер драфта пока сидит на банке (пропускала второй матч из-за какой-то травмы), и Майлз, которую Минька выбрала вторым пиком конечно смотрится сейчас намного более крутым и полезным уже сейчас игроком.
хотя, поживем - увидим, может и Фадд себя еще покажет...
Атланта выглядит цельно, мощно, Риз центрит в окружении юрких маленьких Атланты и ее агрессия позволяет собирать кучу подборов, но бросок у нее пока конечно отсутствует полностью...
Очень классные получились обе игры, в регулярке мужской лиги раз в месяц такие плотные матчи проскакивают, а тут рубятся, словно корову проигрывают в каждом матче, что очень прикольно.
