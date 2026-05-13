  • НБА. Второй раунд плей-офф. 27+17 Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» в пятом матче серии
НБА. Второй раунд плей-офф. 27+17 Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» в пятом матче серии

13 мая прошел один матч серии второго раунда плей-офф НБА.

«Сан-Антонио» крупно обыграл «Миннесоту», Виктор Вембаньяма оформил крупный дабл-дабл – 27 очков и 17 подборов.

«Сан-Антонио» ведет в серии – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
Поражён тем, насколько уверенно и нагло играют Касл и Харпер с тремя регулярками за плечами на двоих. Будущее Spurs выглядит невероятным, но эти засранцы не собираются ждать
А мне понравился в этом матче Джонсон, очень наглый, в краску только так лезет
27+17+5+3 чуть более чем за полчаса от незрелого ребёнка. Страшно представить, на что будет способен этот малыш, когда он ещё немного подрастёт
Да, дотянуть хотя бы 229см
ты забыл добавить "во втором раунде ПО"
ибо в регулярке Львов Толстых было очмного за последние 15 лет
Вышел обозленный и готовый рвать, все что и должен делать франчайз. Витя молодец. в 6 матче надо закрывать серию.
С каким же интересом будет посмотреть серию Оклы и САС. Обе команды крутые, Окла, конечно, поглубже, отлаженнее, ну и естественно уже состоявшийся чемпион, но у САС есть инопланетянин и как команда они тоже хороши. Чистый кайф серия должна быть
Сас немного не хватает инстинкта убийца. Часто в ступоре. Отчасти из-за таких лидеров как Фокс. А так таланта там не меньше
У Сас зато пацаны более харизматичные и интересные, в разы больше симпатию вызывают, чем у Оклы)) Но Сас надо ещё Миннесоту пройти)
Джонсон - машина, наглядно продемонстрировал сейчас почему он лучший шестой НБА. Потушил рывок волков, с равного счёта на минус 18 устроились за полчетверти
Только где этот лучший шестой был в остальных матчах серии?
ну так он и не обязан в каждой игре феерить, лучший шестой это не мвп
С вембой на площадке у Сас проблема с минькой нет. Первый матч был случайность и пристрелка. Миннесота не может жить без очков в краске. Получается пока только против корнета. Сегодня ещё и судьи пару раз свистнули профилактику от грязи игрокам Минни и те немного успокоились. Полосатые признают ошибки значит.
Харпер молорик
Гобер во вью против Вембы такой храбрый, незрелым ребенком называет, а на площадки против него выглядит как ребёнок против взрослого дяди.
С победой Шпоры! Отличная игра! Вемба, бесспорно, очень хорош, но и остальная команда сыграли классно. Каждый внес вклад в эту необходимую победу. Даже Бисмарк и Келли.

Надеюсь, что в следующей игре будет тоже приличная игра. Пусть решает мастерство игроков!
Бийомбо Бисмак зовут. А Бисмарк это канцлер такой был)
Ты еще скажи, что Корнет не Оболенский!
Одомашнили волков. Браво Виктор, браво команда!
