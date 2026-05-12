  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дуайт Ховард – Виктору Вембаньяме: «Посмотри видео, как Шак, Кей Джи и я работали локтями – это искусство 🤣»
12

Дуайт Ховард – Виктору Вембаньяме: «Посмотри видео, как Шак, Кей Джи и я работали локтями – это искусство 🤣»

Ховард дал совет Вембаньяме.

Чемпион НБА-2020 Дуайт Ховард в соцсетях обратился с советом к центровому «Сан-Антонио» Виктору Вембаньяме после его удаления за удар локтем.

«Вемби, посмотри видео, как Шак, Кей Джи и я работали локтями – это искусство 🤣» – написал Ховард.

Ранее стало известно, что Вембаньяма не будет отстранен или оштрафован, что позволит французу сыграть в пятом матче серии с «Миннесотой».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Дуайта Ховарда
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoНБА
logoДуайт Ховард
logoНБА плей-офф
logoКевин Гарнетт
logoШакил О′Нил
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сейчас еще Брюс Боуэн напишет: «Посмотри как я в прыжке ногой в лицо попадал, словно Лю Кенг. Вот где искусство, так искусство»🤣
Ответ Jazzzz
Сейчас еще Брюс Боуэн напишет: «Посмотри как я в прыжке ногой в лицо попадал, словно Лю Кенг. Вот где искусство, так искусство»🤣
Это гайд для Шэмпени
Ответ Иван Иванов_1117151974
Артест: "Или как я" https://gifrific.com/wp-content/uploads/2012/04/ron-artest-elbow-harden.gif
Ловко, типа не заметил, хах
Ответ Иван Иванов_1117151974
Артест: "Или как я" https://gifrific.com/wp-content/uploads/2012/04/ron-artest-elbow-harden.gif
За Хьюстон против ЛАЛ у него эпичные битвы были, сейчас бы еще в первой четверти и Коби, и Артест на 5 фолах и технаре сидели
Все танцуют локтями..
Там где учились Шак и Гарнет, Родман уже преподавал давно)) как впрыгивал червяк всеми локтями, ногами и коленями есть куча видеоподборок
Блин этот неуместный смайлик хорошо характеризует ховарда как человека)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэймонд Грин об ударе локтем Виктора Вембаньямы: «Вы все похоронили бы мою карьеру за меньшее»
12 мая, 05:39
Пол Пирс об удалении Вембаньямы: «В мое время это был бы обычный фол в нападении»
11 мая, 18:32
Кендрик Перкинс: «Если НБА не дисквалифицирует Вембаньяму, это значит, что лига ставит просмотры выше безопасности игроков»
11 мая, 16:49
Рекомендуем
Главные новости
Эргин Атаман: «Валенсия» – 29 штрафных, у нас их 8. С такими критериями судейства она выиграет Евролигу»
9 минут назад
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
17 минут назадВидео
Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
28 минут назад
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
41 минуту назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
57 минут назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
сегодня, 08:20
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем