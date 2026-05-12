Дуайт Ховард – Виктору Вембаньяме: «Посмотри видео, как Шак, Кей Джи и я работали локтями – это искусство 🤣»
Ховард дал совет Вембаньяме.
Чемпион НБА-2020 Дуайт Ховард в соцсетях обратился с советом к центровому «Сан-Антонио» Виктору Вембаньяме после его удаления за удар локтем.
«Вемби, посмотри видео, как Шак, Кей Джи и я работали локтями – это искусство 🤣» – написал Ховард.
Ранее стало известно, что Вембаньяма не будет отстранен или оштрафован, что позволит французу сыграть в пятом матче серии с «Миннесотой».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Дуайта Ховарда
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
https://gifrific.com/wp-content/uploads/2012/04/ron-artest-elbow-harden.gif