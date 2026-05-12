Дуайт Ховард – Виктору Вембаньяме: «Посмотри видео, как Шак, Кей Джи и я работали локтями – это искусство 🤣»

Ховард дал совет Вембаньяме.

Чемпион НБА-2020 Дуайт Ховард в соцсетях обратился с советом к центровому «Сан-Антонио » Виктору Вембаньяме после его удаления за удар локтем.

«Вемби, посмотри видео, как Шак, Кей Джи и я работали локтями – это искусство 🤣» – написал Ховард.

Ранее стало известно, что Вембаньяма не будет отстранен или оштрафован, что позволит французу сыграть в пятом матче серии с «Миннесотой».