  • «Лейкерс» впервые за матч выпустили Клебера, убрав Хатимуру (57% из-за дуги) при «-3» за 12 секунд до конца
«Лейкерс» приняли решение убрать хорошего «дальнобойщика» при «-3».

В концовке четвертой игры против «Лейкерс» проигрывали «Оклахоме» 3 очка за 12 секунд до конца и вводили мяч из-за боковой.

Тренерский штаб «озерников» принял решение впервые за матч выпустить на паркет центрового Макси Клебера, убрав с паркета форварда Руи Хатимуру, который на протяжении плей-офф реализует 56,9% из-за дуги.

Атака закончилась неточным броском Остина Ривза и подбором «Тандер», которые довели игру до победы (115:110, 4-0).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
Хачимура самое светлое пятно этого ПО. Вот кого точно надо оставить. У него самый стабильный бросок в команде, лучше бы под него комбинацию расписали.
Чтобы иметь возможность подбора и иметь вторую попытку броска
Интересная мысль. Можно посчитать вероятности. Бросать может любой игрок. Все присутствовавшие в этом владении игроки ЛАЛ попали за матч 6 из 18, 33% бросков. Значит, если у вас 2 попытки, то шанс забить хотя бы раз - 56,7%😎. Однако, ненамного больше, чем к тому времени у Ривза (50%) или Хачимуры (50%). А подбор ведь ещё и забрать нужно!

Заменяя Смарта на Хачимуру, повышаем очки второго шанса почти до 70%(!) Подборов Хачимура в этом матче тоже сделал больше.
Должен же он контракт отработать)
Кто нибудь может объяснить этот мув?
mind games
физрук редик во всей красе
Хачимура всю 4 четверть сложные броски заваливал, включая трешки. И я тоже не понял, почему ему не доверили последние атаки. Наверное, авторитета не хватает пока.
