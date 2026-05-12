«Лейкерс» впервые за матч выпустили Клебера, убрав Хатимуру (57% из-за дуги) при «-3» за 12 секунд до конца

«Лейкерс» приняли решение убрать хорошего «дальнобойщика» при «-3».

В концовке четвертой игры против «Лейкерс » проигрывали «Оклахоме» 3 очка за 12 секунд до конца и вводили мяч из-за боковой.

Тренерский штаб «озерников» принял решение впервые за матч выпустить на паркет центрового Макси Клебера, убрав с паркета форварда Руи Хатимуру , который на протяжении плей-офф реализует 56,9% из-за дуги.

Атака закончилась неточным броском Остина Ривза и подбором «Тандер», которые довели игру до победы (115:110, 4-0).