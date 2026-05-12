«Лейкерс» впервые за матч выпустили Клебера, убрав Хатимуру (57% из-за дуги) при «-3» за 12 секунд до конца
«Лейкерс» приняли решение убрать хорошего «дальнобойщика» при «-3».
В концовке четвертой игры против «Лейкерс» проигрывали «Оклахоме» 3 очка за 12 секунд до конца и вводили мяч из-за боковой.
Тренерский штаб «озерников» принял решение впервые за матч выпустить на паркет центрового Макси Клебера, убрав с паркета форварда Руи Хатимуру, который на протяжении плей-офф реализует 56,9% из-за дуги.
Атака закончилась неточным броском Остина Ривза и подбором «Тандер», которые довели игру до победы (115:110, 4-0).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
Заменяя Смарта на Хачимуру, повышаем очки второго шанса почти до 70%(!) Подборов Хачимура в этом матче тоже сделал больше.