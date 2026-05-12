ACB. «Жирона» проиграла «Манресе»

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошел один матч.

«Жирона» дома уступила «Манресе». Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 26-4, Мурсия – 22-8, Валенсия – 21-9, Барселона –21-9, Баскония – 21-9, Тенерифе – 17-12, Ховентуд – 17-11, Уникаха – 16-13, Бильбао – 16-14, Бреоган – 13-17, Жирона – 13-18, Манреса – 13-18, Форса Льейда – 11-19, Сан-Пабло Бургос – 9-21, Гран-Канария – 9-21, Сарагоса – 9-21, Андорра – 9-21, Гранада – 6-24. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.