Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в овертайме в первом матче серии

Сегодня прошел один матч полуфинальных серий Единой Лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» на выезде в овертайме обыграл ЦСКА в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 4 побед)

«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Как же Локо сегодня боролся. Сегодня все просто красавцы, сделали первый шаг к успеху.
Конечно, Мело не будет так ужасно играть всю серию и следующие матчи будут другими и сложнее.
Но мы верим! Вперёд Локо!🟢🔴🔥
Кубань с заслуженной победой. Вообще поражен как армейцы ещё дотянули до овертайма когда их две главные опции в атаке Мело и Уэйр сегодня выдали на двоих филд шутинг 2/24. 2/24, Карл! Оба наверное выдали худшие матчи в своей карьере.
Игрок сборной Катара Хаджибегович "съел" в краске своих оппонентов, да с потрошками. Конкретно в Лондоне и Саратове его прокачали, а ведь пару лет назад до травмы был бэкапом в литовском Лиеткабелисе у Поповича и Мальдюнаса, и вот настолько прибавил за эти три года.
Ну и Ищенко - это что-то с чем-то. Лет 15-20 назад его 100 процентов выбрали бы на драфте, тогда молодых европейцев обычно выбирали играющих именно в Европе, можно вспомнить не то что 11-го номера драфта Биедриньша игравшего в рижском БК Сконто, а в первую очередь можно вспомнить Караулова, которого Сан Антонио нашли в Саха-Якутии. Сейчас себе такое представить невозможно. Почти всех молодые сливки европейского баскетбола сейчас в НСАА, количество представителей Европы там запредельное, поэтому из европейских клубов молодым сейчас попасть в НБА очень трудно, тот же топовый испанский талант Серхио де Ларреа решил в конечном итоге перенести свою кандидатуру на следующий год, а ведь он играет ни много ни мало в Валенсии.
Тем не менее, хочется пожелать Ищенко удачи. Фундаментально слежу за юношеским международным баскетболом и могу с уверенностью сказать что Всеволод сейчас один из главных талантов Европы своего 2005 года рождения.
Ответ vaslover
Комментарий скрыт
Ответ vaslover
Мир не готов к Хаджибеговичу
На бумаге ЦСКА, конечно, фаворит серии. Тут и сильная регулярка, да и в личках Локо выглядел не очень. Однако при Томовиче команда явно прибавила. Убрали без особых проблем Парму в первом раунде и наверняка подходят к этой серии с удвоенной мотивацией. По составу, на мой взгляд, у Локо есть преимущество в передней линии, задняя же за ЦСКА. Все-таки Тримбл — это аргумент. Посмотрим, как команды будут пытаться нейтрализовывать сильные стороны друг друга. По смотрибельности данная серия уж точно не уступит противостоянию между УНИКСом и Зенитом.
Ответ Stefen
С Пармой проблемы были, другое дело, что не проиграли ни разу при этом.
Ответ Stefen
У Локо преимущество в передней линии? Да вы, походу, белены объелась. Где ? В каких позициях?
Вау какая крутая игра получилась👍 Локо респект, совсем не верил в них. Победа имени Мартина, Ищенко и Хаджибеговича.
Локо в овертайме сражались как львы, за 5 минут дали забить только 5 очков🔥
Иван Петров
Твои комментарии прям так и излучают уважением.
Какие комментарии такие и ответы.
Например, Сергею Архипову, Доку Акселю или heivani я бы так не написал. Потому что они общаются адекватно.
П.с. и зачем отвечать, если суёшь в ЧС.
Вагнерочек, родимый. Что ж ты ограничил возможность отвечать тебе? Знай: держусь я, старина, как могу держусь. Чтоб не заржать, как конь:))
Ответ Roxy and Foxy
Ну тогда по петушиному покричи! Может поможет! Хотя вряд ли выпустят из больнички!
Ответ Roxy and Foxy
Это его стиль, Петров такой же
Ну блин, Локо. Красавцы
Надо отстёгивать "непобедимых" в полуфинале. Лишь бы серые не включились со всей своей пролетарской силой
Отличный матч, Локомотив-Кубань с победой!
