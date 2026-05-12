6

Единая лига ВТБ может вернуть разделение на «шестерки», учитывая заявки «Астаны» и «Динамо-Владивосток» на участие

Единая лига рассматривает изменения в формате.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась деталями рассмотрения заявок «Астаны» и «Динамо-Владивосток» на участие в турнире и не исключила вариант с изменением формата регулярного сезона.

– Есть мнение, что когда в регулярке было разделение на «шестерки», то в целом было больше конкурентных матчей. Не рассматриваете ли вы возможность возвращения к этому формату?

– Да, мы рассматриваем такой вариант. Каждый год ищем самый оптимальный формат, но в этом году многое будет зависеть от состава участников. Сейчас у нас две заявки: от «Астаны и приморского «Динамо». Кстати, в эти дни наша рабочая группа посетила Владивосток с комиссией. Была оценена организация матчдэй, арена, где клуб планирует проводить домашние матчи.

– Высока вероятность, что «Динамо» пополнит Единую лигу?

– В ближайшее время будет уже сформулирована позиция от Лиги. Если «Динамо» по всем документам будет соответствовать регламенту, то мы выставим их заявку на Совет лиги. А дальше уже зависит от голосования Совета, который и принимает окончательное решение.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
Динамо-Владивосток
logoИлона Корстин
Тут и думать нечего. Всех принимать с гарантией доигровки до конца сезона, а по разделению на шестёрки этот сезон наглядно продемонстрировал, что подобный формат смотрелся куда лучше игр всех против всех по 50 раз за сезон.
Поддержу. В надежде, что в составе Астаны и Владивостока будет по минимуму корявых пенсионеров а-ля Десятников, Ивлев, Балашов, Голдырев, Ключников и т.д.
а как жы швед ?
