Единая лига ВТБ может вернуть разделение на «шестерки», учитывая заявки «Астаны» и «Динамо-Владивосток» на участие

Единая лига рассматривает изменения в формате.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась деталями рассмотрения заявок «Астаны» и «Динамо-Владивосток» на участие в турнире и не исключила вариант с изменением формата регулярного сезона.

– Есть мнение, что когда в регулярке было разделение на «шестерки», то в целом было больше конкурентных матчей. Не рассматриваете ли вы возможность возвращения к этому формату?

– Да, мы рассматриваем такой вариант. Каждый год ищем самый оптимальный формат, но в этом году многое будет зависеть от состава участников. Сейчас у нас две заявки: от «Астаны и приморского «Динамо». Кстати, в эти дни наша рабочая группа посетила Владивосток с комиссией. Была оценена организация матчдэй, арена, где клуб планирует проводить домашние матчи.

– Высока вероятность, что «Динамо» пополнит Единую лигу?

– В ближайшее время будет уже сформулирована позиция от Лиги. Если «Динамо» по всем документам будет соответствовать регламенту, то мы выставим их заявку на Совет лиги. А дальше уже зависит от голосования Совета, который и принимает окончательное решение.