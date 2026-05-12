Илона Корстин о первой игре серии УНИКС – «Зенит»: «Российские игроки очень ярко себя проявили, счет как в матчах НБА»

Корстин прокомментировала первый матч серии УНИКСа и «Зенита».

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высоко оценила стартовый матч полуфинальной серии между УНИКСом и «Зенитом ».

«Мне очень понравился этот матч в баскетбольном плане, игра держала в напряжении все 45 минут. Много раз менялся лидер. Было видно, что обе команды хотят победить, настрой был запредельный. Хотя в начале и чувствовалось, что лидеры обоих коллективов нервничают. Это привело к большому количеству потерь. Во второй половине, когда нервозность ушла, мы увидели красивый баскетбол. Было очень много запоминающихся моментов: броски сверху от Рейнольдса, попадание с отклонением от Шведа, пас за спиной от Шаманича. Такое яркое начало полуфинальной серии, – большой плюс для Лиги, для всех любителей баскетбола.

Обе команды очень высокого уровня, с большим количеством талантливых игроков. Каждый баскетболист ростера может взять на себя роль лидера. Например, в первой игре прекрасно сыграл Георгий Жбанов, который обычно отличается своей игрой в защите. Однако сегодня защитник был неудержим и в нападении. В целом мне понравилось, что российские игроки очень ярко себя проявили. С одной стороны Жбанов, с другой, – Дмитрий Кулагин.

Еще мне очень понравилась атмосфера в зале. Болельщики включились в самый важный момент, поддерживали свою команду. Но больше всего сегодня удовольствие получил нейтральный болельщик. Такое обилие точных трехочковых, счет как в матчах НБА. Рада, что у нас есть такие зрелищные, результативные матчи в плей-офф», – заключила Корстин.

УНИКС забрал себе первый матч после овертайма – 107:104. Вторая игра состоится 13 мая.