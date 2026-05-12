  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Илона Корстин о первой игре серии УНИКС – «Зенит»: «Российские игроки очень ярко себя проявили, счет как в матчах НБА»
0

Илона Корстин о первой игре серии УНИКС – «Зенит»: «Российские игроки очень ярко себя проявили, счет как в матчах НБА»

Корстин прокомментировала первый матч серии УНИКСа и «Зенита».

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высоко оценила стартовый матч полуфинальной серии между УНИКСом и «Зенитом».

«Мне очень понравился этот матч в баскетбольном плане, игра держала в напряжении все 45 минут. Много раз менялся лидер. Было видно, что обе команды хотят победить, настрой был запредельный. Хотя в начале и чувствовалось, что лидеры обоих коллективов нервничают. Это привело к большому количеству потерь. Во второй половине, когда нервозность ушла, мы увидели красивый баскетбол. Было очень много запоминающихся моментов: броски сверху от Рейнольдса, попадание с отклонением от Шведа, пас за спиной от Шаманича. Такое яркое начало полуфинальной серии, – большой плюс для Лиги, для всех любителей баскетбола. 

Обе команды очень высокого уровня, с большим количеством талантливых игроков. Каждый баскетболист ростера может взять на себя роль лидера. Например, в первой игре прекрасно сыграл Георгий Жбанов, который обычно отличается своей игрой в защите. Однако сегодня защитник был неудержим и в нападении. В целом мне понравилось, что российские игроки очень ярко себя проявили. С одной стороны Жбанов, с другой, – Дмитрий Кулагин.

Еще мне очень понравилась атмосфера в зале. Болельщики включились в самый важный момент, поддерживали свою команду. Но больше всего сегодня удовольствие получил нейтральный болельщик. Такое обилие точных трехочковых, счет как в матчах НБА. Рада, что у нас есть такие зрелищные, результативные матчи в плей-офф», – заключила Корстин.

УНИКС забрал себе первый матч после овертайма – 107:104. Вторая игра состоится 13 мая.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
logoИлона Корстин
logoУНИКС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лучший матч за годы, которые я провел в Казани». УНИКС затащил «Зенит» в огненный овертайм и победил
11 мая, 20:28Трибуна
Дайшон Пьер о победе над «Зенитом»: «Впереди длинная серия. Сегодня мы сделали важный шаг вперед»
11 мая, 20:10
Ищенко перед драфтом НБА, шанс для Шведа, турбулентность «Зенита». В Лиге ВТБ стартуют полуфиналы
11 мая, 18:25Трибуна
Рекомендуем
Главные новости
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
32 минуты назадВидео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
сегодня, 06:14
Женская НБА. 24+9 от Кларк помогли «Индиане» обыграть «Лос-Анджелес», «Коннектикут» уступил «Лас-Вегасу» и другие результаты
сегодня, 06:14
Джейк Фишер: «В НБА готовятся к уменьшению количества драфт-пиков в обменах звездных игроков»
сегодня, 06:07
🏀 Джериан Грант идет в проход, но упирается в защитника. Что было дальше в матче «Панатинаикос» – «Реал»?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 05:28Видео
Данило Тасич будет выступать за «Уралмаш»
сегодня, 05:10
30+8+6 от Джеймса Хардена помогли «Кливленду» впервые выйти в лидеры в серии с «Детройтом»
сегодня, 04:53
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
50 минут назад
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
54 минуты назад
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем