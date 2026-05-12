Руи Хатимура поспешил освободить место, как только Леброн Джеймс зашел в зал с прессой

Хатимура поскорее уступил место Джеймсу.

Форвард «Лейкерс » Руи Хатимура поспешил закончить свою пресс-конференцию после проигрыша «Оклахоме» (110:115), когда звезда Леброн Джеймс зашел в зал.

Решительность Хатимуры вызвала смех у репортеров и самого Джеймса.