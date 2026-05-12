Шэй Гилджес-Александер о проблеме сухих побед в плей-офф: «Начинаю терять форму»

ШГА утверждает, что у легкой победы над «Лейкерс» есть минус .

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер заявил о негативном факторе сухой победы над «Лейкерс» в полуфинале Западной конференции.

«Тандер» стали 11-й командой в истории НБА, которая начала плей-офф с результатом 8-0.

«Лично мне было тяжело справляться с тем, что я начинал терять форму. Такие паузы между матчами сказываются на мне.

Ну ничего, нужно продолжать работать в зале. Верить в свои силы. Все встанет на свои места», – поделился канадец.