Шэй Гилджес-Александер о проблеме сухих побед в плей-офф: «Начинаю терять форму»

ШГА утверждает, что у легкой победы над «Лейкерс» есть минус .

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер заявил о негативном факторе сухой победы над «Лейкерс» в полуфинале Западной конференции.

«Тандер» стали 11-й командой в истории НБА, которая начала плей-офф с результатом 8-0.

«Лично мне было тяжело справляться с тем, что я начинал терять форму. Такие паузы между матчами сказываются на мне.

Ну ничего, нужно продолжать работать в зале. Верить в свои силы. Все встанет на свои места», – поделился канадец.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Многие говорят только прo FOUL MERCHANT , но справедливости ради, мы все смотрим на нестандартность йокича, атлетизм Эдвардса, но этот парень даже если не рассматривать фолы умеет абсолютно все на идеальном уровне без минусов. В защите не ноль, в нападении умеет все. в посте , на дуге, проходы, скидки. В отличие от других топ звезд у него нет существенных минусов. Да и в принципе оклахома это чудо организация, выжимать максимум из обычных ролевиков подвластно не всем. Только легендарные франшизы вроде Сперс , ГСВ , Бостона на это вообще способны
Поэтому и жалуемся. Он крутой, все умеет и без дополнительного актерства. Зачем на ровном месте себе ауру руинить - непонятно.
всем бы его проблемы)
так могли бы слить, чего мучились
