Деандре Эйтон об опции игрока на следующий сезон: «Не думал об этом, доверяю своим агентам. Быть в «Лейкерс» мне в любом случае нравится»
Эйтон прокомментировал свое будущее в «Лейкерс».
Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон не решил, останется ли он в команде на следующий сезон.
«Не думал об опции, доверяю своим агентам. Быть в «Лейкерс» мне в любом случае нравится. Здесь ко мне относятся как к члену семьи», – сказал центровой.
Если Эйтон воспользуется опцией игрока, то получит 8,1 млн долларов.
За 10 матчей плей-офф центровой набирал в среднем 10 очков (54,8% с игры) и 9,6 подбора.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
11 комментариев
Доминэйтор после такого «перфоманса» конечно поднял свои котировки) с руками и ногами оторвут
Ну десятку такое стоит, наверное. В лиге, где Патрику Вильямсу дали 20 многолетнюю, кто то да плюнет в него пятнашкой, вероятно.
В прошлый раз не дали, с чего вдруг в этом дадут?
Чувак должен был жилы рвать в этом году, чтобы заработать новый контракт в лиге. А в итоге только дальше закопал себя. Возьмёт опцию, отыграет также сезон, а дальше только минималка или Багамы
зато он цепочку себе новую прикупил... :-)
Могу ошибаться, но его путь может быть похожим на Шредера. В НБА останется, но пойдет по командам. Проблема будет всегда одна и таже: в нужный момент не покажет навыки "ДоминЭйтона"
Но в отличие от Шредера, свой грузовик денег он заработал)
Так то Шрёдер свои 100+ миллионов тоже уже заработал, при том что не был первым пиком драфта и не получал максималку после детского контракта.
за 8 мультов отлично, но Оклу, САС и Миньку не пройти будет
Сегодня Хэйс и то лучше выступил
