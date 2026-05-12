Деандре Эйтон об опции игрока на следующий сезон: «Не думал об этом, доверяю своим агентам. Быть в «Лейкерс» мне в любом случае нравится»

Эйтон прокомментировал свое будущее в «Лейкерс».

Центровой «Лейкерс » Деандре Эйтон не решил, останется ли он в команде на следующий сезон.

«Не думал об опции, доверяю своим агентам. Быть в «Лейкерс» мне в любом случае нравится. Здесь ко мне относятся как к члену семьи», – сказал центровой.

Если Эйтон воспользуется опцией игрока, то получит 8,1 млн долларов.

За 10 матчей плей-офф центровой набирал в среднем 10 очков (54,8% с игры) и 9,6 подбора.